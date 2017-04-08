У блогера Ивангая обнаружилось антироссийское прошлое

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У блогера Ивангая обнаружилось антироссийское прошлое

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Сейчас 21-летний украинец Иван Рудской, чей YouTube-канал насчитывает более 11 миллионов подписчиков, обосновался в России. Юноша снимает квартиру в столице, периодически разбавляя московские панорамы калифорнийскими видами. Когда Ивангай живёт в Москве, он регулярно радует своим появлением организаторов блогерских тусовок, а порой становится гостем федеральных телеканалов. Так, три месяца назад кумир молодёжи снялся в одном из выпусков у своего знаменитого тёзки. Тогда отрывок из "Вечернего Урганта" с участием Ивангая посмотрело более 5 миллионов зрителей.

Впрочем, пока популярный блогер мелькает в вечернем прайм-тайме, подписчики Ивангая вспоминают о его недалёком прошлом. Судя по соцсетям Рудского, три года назад он активно высказывался в своих соцсетях на тему российско-украинского конфликта. Например, Ивангай постил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" антироссийские картинки. Спустя некоторое время блогер почистил страницу, удалив все политические публикации. Однако найти их несложно, если заглянуть в архив соцсети через специальный сайт: http://web.archive.org/web/20140313071115/http://vk.com/ee_one.

<p>Скрин с официальной страницы VK Ивангая в 2014 году</p>

<p>Скрин с официальной страницы VK Ивангая в 2014 году</p>

<p>Скрин с официальной страницы VK Ивангая в 2014 году</p>

<p>Иван Ургант и Ивангай</p><p>Фото: vk.com/ee_one</p>

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