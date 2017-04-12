Директор Дорна о его скандальном интервью: Иван подобрал неправильные слова

Скандал с участием украинского артиста Ивана Дорна разгорелся после выхода его интервью, которое взял российский журналист Юрий Дудь. Во время разговора Иван Дорн назвал войну в Донбассе "ссорой двух собратьев" и признался, что никогда не помогал бойцам АТО. Также артист отметил, что на фестивале в Юрмале в 2014 году он вышел на сцену в одежде с украинским гербом для того, чтобы "никто не вонял".

Слова Дорна моментально вызвали волну возмущения у его соотечественников в социальных сетях. Украинцы "похоронили" Дорна, а также обвинили его в предательстве. Директор певца Андрей в разговоре с Лайфом заявил, что его подопечный подобрал "неправильные" слова, выражая свою мысль.

— Я не могу ничего прокомментировать. Не знаю, повлияет ли это интервью на концерты Вани. Насчёт негативных высказываний в соцсетях — это личное мнение каждого. А насчёт самого интервью могу сказать, что Иван у нас самый главный. Я не могу говорить ему, что и как делать. Он сам себе продюсер, сам всё решает. Это его мнение, и, если он так сказал, значит, считает, что прав. Возможно, он просто не подобрал правильные слова, на которые так отреагировали люди. Так часто бывает. Были использованы слова-синонимы, которые, может, и не соответствуют окраске. Важно, как он передавал своё мнение. Вероятно, он выразил мысль не должным образом, — сообщил представитель певца.