Show must go on! Игги Азалия забила на припадок танцовщицы и продолжила петь

28-летняя певица Игги Азалия выступала на стадионе в Рио-де-Жанейро, когда девушке из её подтанцовки стало плохо прямо на сцене. Но, вместе того чтобы помочь танцовщице, хип-хоп-исполнительница невозмутимо продолжала петь, сообщает Mirror.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как Игги Азалия оборачивается к упавшей девушке и оценивает её состояние. Очевидно, певица не сочла ситуацию достаточно серьёзной, чтобы прервать выступление. Тем не менее в конечном счёте исполнительнице всё-таки пришлось остановить концерт.

Далеко не все поклонники Игги Азалии оценили такую преданность работе. Многие из них отметили, что девушка должна была помочь коллеге. В результате певица выложила в Instagram запись с оправданиями. По словам Азалии, она просто не осознала всей серьёзности ситуации, решив, что танцовщица подвернула лодыжку.

Просто хочу, чтобы все, кто задаёт вопросы, знали, что моя танцовщица в порядке! Из-за света и жары у неё случился приступ, но за кулисами она почувствовала себя намного лучше Игги Азалия

Также хип-хоп-исполнительница обратилась к поклонникам с просьбой не распространять фотографии упавшей девушки, чтобы не помогать сетевым троллям.