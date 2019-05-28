Игги Азалия удалилась из всех соцсетей, когда хакеры слили фото её голой груди

28-летняя Игги Азалия снималась для обложки журнала GQ в весьма соблазнительном виде и, чтобы совместить приятное с полезным, сделала снимки с обнажённой грудью для своего пластического хирурга, чтобы поздравить его с днём рождения и удачной работой.

После того как откровенные фото Игги попали в Сеть, девушка опубликовала пост о своём отношении к происходящему, а после удалила все аккаунты. В поддержку рэперши выступил и фотограф Нино Муньоз, которому эти снимки принадлежали. Он попросил не травить Игги и не репостить её фото и пообещал, что виновных в сливе накажут, пишет Daily Mail.

Игги пояснила фанатам, что в 2016 году она приняла предложение от GQ. Ей всегда нравились стильные и чувственные фото в журнале, а его респектабельность подразумевала, что дополнительные снимки никуда не попадут и будут удалены после отбора лучших. Фото, где Игги прикрывала грудь, попали в журнал, но совсем откровенные были переданы ей для вручения хирургу.

И вот спустя несколько лет они откуда-то всплыли в Сети. Девушка сама по себе не скромница, она часто публиковала соблазнительные фото. Но в этот раз её поразила реакция пользователей. Многие начали писать неприличные комментарии и грязные фантазии, и это расстроило Игги сверх меры. Но девушка заявила, что найдёт преступника и его накажут по всей строгости закона.

Этот слив расстроил меня и разозлил. Ужасные вещи, которые начали писать под фото, потрясли меня и вызвали тошноту. Если вас когда-нибудь унижали перед вашей семьёй, то вы понимаете, как я чувствую себя Игги Азалия

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