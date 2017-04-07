Эксперт: ИГИЛ не брало ответственность за нападения в Астрахани

Сообщение о нападения 4—6 апреля на полицейских и сотрудников Росгвардии в Астрахани, опубликованное вчера информационной службой Amaq News, связанной с террористической группировкой, оказалось гораздо менее конкретным, нежели сообщили об этом СМИ.

— Странно. В отчёте Amaq, распространённом сегодня пропагандистами ИГИЛ*, группировка не заявляет недвусмысленно (explicitly — другие варианты перевода "ясно", "точно". — Прим. Лайфа) о своей причастности к атакам в Астрахани, Россия, — отметил в "Твиттере" известный американский эксперт по терроризму Майкл Смит.

Смит выступал как советник Конгресса США по терроризму, является автором ряда исследований о деятельности ИГИЛ. В прошлом году влиятельный американский журнал Foreign Policy включил его в ежегодный список 100 лучших экспертов мира (100 Leading Global Thinkers 2016).

При этом в других подобных сообщениях, размещаемых группировкой и анализируемых Смитом, ответственность (эксперт использует термин claim, буквально "утверждение", "претензия") была сформулирована ИГИЛ более чётко — например, в отношении сбитого на днях террористами вертолёта иракских военных.

Категорично утверждение о том, что ИГИЛ берёт на себя ответственность за нападение, было сформулировано в сообщении SITE Intelligence Group (Мэриленд, США), отслеживающей активность террористов в соцсетях.

Однако, как отметил Смит при анализе того же сообщения, в данном случае причастность ИГИЛ из сообщения лишь "подразумевается" по факту сообщения ими о произошедшем нападении.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.