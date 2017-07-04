Игорь Крутой запускает конкурента шоу "Голос. Дети"

С лёгкой руки продюсера Игоря Крутого в России появится ещё одно телевизионное шоу по поиску вокальных талантов. Проект "Битва талантов" на канале "Муз-ТВ" вступит на одно поле сражения с уже полюбившимся зрителям шоу Первого канала "Голос. Дети" и проекта НТВ "Ты супер!". Победителю "Битвы талантов" Крутой пообещал лично вручить миллион рублей. Известно, что к участию в отборе на проект допущены дети от 9 до 16 — граждане России и СНГ, а одной из фишек шоу станет отсутствие постоянного жюри: каждый выпуск судить участников будет новая тройка артистов, композиторов и блогеров. Лишь два звёздных наставника команд пройдут с ними путь от начала до конца. Сейчас участники на проект уже набраны, а само шоу стартует в эфире уже 15 июля.

К слову, "Академия Игоря Крутого" уже много лет занимается поиском и обучением молодых талантов по всей стране, также являясь создателем фестиваля "Детская Новая волна" , "Детское Евровидение" и "Песенка года".