От скорби Собчак до хайпа Рябцевой. Реакция соцсетей на смерть Малашенко

Он скончался на 65-м году жизни. Его тело было найдено в его доме в Испании.
С искренними соболезнованиями выступила Ксения Собчак. Игорь Малашенко возглавлял её предвыборный штаб. Экс-кандидат в президенты России написала в своём телеграм-канале, что считает Малашенко "человеком порядочнейшим и очень креативным".
Некоторые телеграм-каналы вспомнили, что Божена Рынска незадолго до смерти своего мужа интересовалась формальностями — может ли она по рукописной доверенности пересекать границу с Беларусью без сопровождения супруга на его машине.
Жёстко и даже жестоко высказалась по поводу смерти Малашенко журналистка Леся Рябцева.
Божена не оставила эти слова без внимания и пожелала Лесе "унизительной смерти в одиночестве".
В свою очередь Сергей Доренко, который часто спорил с Малашенко, опубликовал в своём канале воспоминания о погибшем коллеге и назвал его "невыносимо чистым и рафинированным интеллигентом".
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