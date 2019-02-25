От скорби Собчак до хайпа Рябцевой. Реакция соцсетей на смерть Малашенко

Сегодня, 25 февраля, стало известно о самоубийстве в Испании Игоря Малашенко — одного из создателей телеканала НТВ, медиаменеджера и супруга светской львицы Божены Рынской.

Он скончался на 65-м году жизни. Его тело было найдено в его доме в Испании.

С искренними соболезнованиями выступила Ксения Собчак. Игорь Малашенко возглавлял её предвыборный штаб. Экс-кандидат в президенты России написала в своём телеграм-канале, что считает Малашенко "человеком порядочнейшим и очень креативным".

Некоторые телеграм-каналы вспомнили, что Божена Рынска незадолго до смерти своего мужа интересовалась формальностями — может ли она по рукописной доверенности пересекать границу с Беларусью без сопровождения супруга на его машине.

Жёстко и даже жестоко высказалась по поводу смерти Малашенко журналистка Леся Рябцева.

Божена не оставила эти слова без внимания и пожелала Лесе "унизительной смерти в одиночестве".

В свою очередь Сергей Доренко, который часто спорил с Малашенко, опубликовал в своём канале воспоминания о погибшем коллеге и назвал его "невыносимо чистым и рафинированным интеллигентом".