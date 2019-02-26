"Мне незачем больше жить". Божена Рынска рассказала о последних днях мужа

В понедельник, 25 февраля, Игорь Малашенко покончил с собой в Испании. Его убитая горем жена Божена поделилась в "Фейсбуке" с подписчиками своим чувством вины и болью от случившегося, а также раскрыла детали последних дней Малашенко.

В последнее время у пары были большие трудности: Игорь Малашенко в прошлом году начал бракоразводный процесс со своей теперь уже бывшей супругой Еленой Пивоваровой. Она требовала огромные алименты, не веря в плохое самочувствие Игоря, а у того попросту не было денег. Отношения с детьми тоже ухудшились до невозможного.

Рано утром в субботу Игорь внезапно сорвался в Испанию, предварительно спрятав паспорта Божены, чтобы она за ним не поехала. Он пояснил, что очень устал и просто хотел побыть один. Он раньше часто о таком говорил, и Божена подумала, что так даже лучше.

Я ему честно признавалась, что я устала, очень устала и у меня нет сил. Это моя вина, и мне её всю жизнь нести. Я не уберегла горячо любимого и дорогого человека, стала срываться Божена Рынска

Но Божена всё равно тревожилась и попросила женщину-управдома в Испании проведать Игоря. Та отчиталась в воскресенье, что с ним всё в порядке, он просто хочет отдохнуть от людей. Божена попросила друга, живущего неподалёку, заехать к Игорю, но тот отделался СМС, мол, "сколько раз такое было, Игорь меня только пошлёт".

Я очень любила Игоря и люблю его до сих пор. Я не знаю, как я буду жить без него. Мне незачем жить Божена Рынска

Единственное, что сейчас может её удержать, призналась Божена, — это замороженные эмбрионы. Теперь она может бороться за их общего ребёнка.