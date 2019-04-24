"Все бабы — дуры" и другие антифеминизмы "Игры престолов"

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, куда скатилась "Игра престолов".

Пока международные корпорации пытаются раскрутить свои товары на теме феминизма, продюсеры "Игры престолов", кажется, подготовили наглядное обоснование, почему женщинам нельзя поручать ни одно серьёзное дело. После просмотра второй части любимейшей саги у меня осталось чёткое ощущение, что главный вывод, который, по мнению авторов сериала, должны сделать зрители, — "Все бабы — дуры".

Ну, честно. Из сериала пропало почти всё, за что мы его полюбили с самой первой серии. Вместо интриг — скучные и ожидаемые разборки, вместо кровавых убийств — красивые пейзажи с высоты птичьего полета, вместо откровенного и красивого секса — скромные и неумелые поцелуи девочки-подростка. Ну, предположим. А что осталось?

Вот армия под командованием двух очаровательных и отважных девушек ждёт армию мертвецов. Первая — лучшая ученица мастера интриг Мизинца, одна из немногих выживших Старков. А вторая вообще Матерь драконов.

Они в курсе, что в армии их противника — танки-великаны и мощнейшая авиация, которая в конце прошлого сезона уничтожила двухсотметровую ледяную гору за полминуты. Всё, что они знают о мертвецах, — то, что они хорошо горят, и то, что погибают от "драконова стекла".

Как же они готовятся отразить удар? Они выстроили всю свою армию перед стенами. И как! Конницу выстроили перед пехотой! Ту самую, которая должна прижимать врага, сминать его ряды и, пользуясь мобильностью, обстреливать на расстоянии… Но нет. По замыслу женщин-стратегов, самая ценная и мощная часть их армии должна погибнуть первой, пока безупречные, вооружённые щитами и копьями, будут смотреть на это сзади. Лучников генеральши выставили на стенах. То есть где-то в полукилометре от будущей битвы — как раз чтобы попадать стрелами в спины наших дотракийских монголо-татар. А между пехотой и конницей зачем-то стоят… требушеты с каменными ядрами.

Где противодраконовая оборона? Почему нет ни одного скорпиона или другого средства ПВО? Почему не оборудована минная позиция из дикого огня или хотя бы смолы или масла? Мертвецы идут через лес — почему бы не организовать лесной пожар, раз уж они так боятся огня? Где мощные противовеликановые рвы? Где разведка? О том, что враг подойдёт к вратам замка к рассвету, руководство узнаёт только благодаря дезертирам из экс Ночного дозора, которые смогли обогнать армию мёртвых. А если бы не смогли дойти и не сообщили об этом? Почему наши мобильные дотракийцы не пытаются, пользуясь медлительностью мертвецов, заманить часть армии врага в сторону или хотя бы уменьшить их поголовье на марше?

Почему, поймав одного вихта, чтобы показать его врагу, Серсее, они не добывают других языков, чтобы проводить над ними опыты? Например, как их лучше убивать, куда надо послать стрелу для гарантированного упокоения врага, какой температуры достаточно для воспламенения его тела... Не-е-е-т. Женщины окружили замок деревянными ежами, на которые вихты, видимо, сами будут бросаться.

А на что тратит время верховное командование перед ключевым боем? На тупой трёп и суд над одним калекой! Опасным калекой, которому ни одна из руководительниц не доверяет, но, простив… они тут же разрешают ему с оружием шататься по замку вместо того, чтобы в составе штрафбата отправить в первые ряды. А что делают в это время подчинённые наших генеральш? Перед важным боем они пьянствуют.

Нисколько не сомневаюсь, что с таким уровнем стратегии и тактики в следующей серии мы узнаем, что женщины-командиры потеряли замок и большую часть своего войска. "Все бабы — дуры!" — не сговариваясь, воскликнут зрители. И, похоже, на это и был расчёт.