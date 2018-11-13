Фаната "Игры престолов" приговорили к пожизненному за убийство соседа мечом

26-летний писатель Дуглас Пламптон был приговорён к пожизненному заключению за убийство своего соседа Иэна Мэддока. Фанат "Игры престолов" из Беркенхеда насмерть забил мужчину церемониальным мечом, который должен был вдохновить его на собственный роман, сообщает Daily Mail.

Дуглас Пламптон ударил Иэна Мэддока мечом в его 32-й день рождения, когда мужчина обвинил его в повреждении своего автомобиля. Фанат "Игры престолов" атаковал соседа церемониальным мечом, который приобрёл "для вдохновения". С помощью средневекового оружия несостоявшийся писатель разрубил бедренную артерию мужчины, а затем добил его несколькими ударами.

Совершив преступление, Пламптон сам позвонил в службу спасения, и рассказал диспетчеру, что сосед атаковал его.

Если он умрёт, это будет его вина Дуглас Пламптон

Мужчина настаивал, что Иэн Мэддок напал на него с кухонным ножом и он был вынужден защищаться. Однако следствию удалось выяснить, что Пламптон торговал наркотиками, а сосед был одним из его клиентов и задолжал ему крупную сумму. Вероятнее всего, именно это стало одной из причин, по которой писатель решил расправиться с мужчиной.

После девятидневного разбирательства присяжные признали поклонника "Игры престолов" виновным в умышленном убийстве. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Подать заявление на досрочное освобождение Пламптон сможет не раньше, чем через девятнадцать лет.