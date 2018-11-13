Фаната "Игры престолов" приговорили к пожизненному за убийство соседа мечом

Дуглас Пламптон ударил Иэна Мэддока мечом в его 32-й день рождения, когда мужчина обвинил его в повреждении своего автомобиля. Фанат "Игры престолов" атаковал соседа церемониальным мечом, который приобрёл "для вдохновения". С помощью средневекового оружия несостоявшийся писатель разрубил бедренную артерию мужчины, а затем добил его несколькими ударами.
Совершив преступление, Пламптон сам позвонил в службу спасения, и рассказал диспетчеру, что сосед атаковал его.
Если он умрёт, это будет его вина
Дуглас Пламптон
Мужчина настаивал, что Иэн Мэддок напал на него с кухонным ножом и он был вынужден защищаться. Однако следствию удалось выяснить, что Пламптон торговал наркотиками, а сосед был одним из его клиентов и задолжал ему крупную сумму. Вероятнее всего, именно это стало одной из причин, по которой писатель решил расправиться с мужчиной.
После девятидневного разбирательства присяжные признали поклонника "Игры престолов" виновным в умышленном убийстве. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Подать заявление на досрочное освобождение Пламптон сможет не раньше, чем через девятнадцать лет.
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