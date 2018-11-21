Звезда "Дома-2" фотографиями доказала, что спала с актёром, сыгравшим Джона Сноу

Девушка рассказала, что встретила актёра в Люксембурге и они сразу же понравились друг другу.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" выложила "голое" фото Джона Сноу, рассказав об их совместной ночи, проведённой в Люксембурге. По словам Ольги Власовой, они сразу понравились друг другу и поэтому решили не терять времени, отправившись в этот же вечер в гостиницу. Однако в постели звезда сериала "Игра престолов" не особо впечатлила девушку, сообщает сайт Dom2life.ru.

Мне было очень приятно пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста Ольга Власова

В доказательство девушка предоставила фото, на которых изображён мужчина, как две капли воды похожий на Кита Харингтона. Ольга также рассказала, что она до сих пор общается с актёром, но былой страсти уже нет.

В моём воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле всё оказалось иначе. Мы по-прежнему общаемся, но сексуальной тяги у меня к нему больше нет. Даже не знаю, кого теперь хотеть Ольга Власова

Неизвестно, когда произошла любовная история участницы "Дома-2" и известного актёра. Но совсем недавно Харингтон женился на своей коллеге по сериалу — Роуз Лесли.