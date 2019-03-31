Как выглядели актёры "Игры престолов", когда впервые появились в кино: 10 фото

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Как выглядели актёры "Игры престолов", когда впервые появились в кино: 10 фото

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В съёмках популярного сериала по книгам Джорджа Мартина приняло участие огромное количество актёров. Некоторые дебютировали в "Игре престолов", а некоторые пришли в проект уже довольно известными артистами, пишет Insider.

Марк Эдди (Роберт Баратеон) впервые появился на экранах кинотеатров в роли Фреда Флинтстоуна из "Флинтстоуны в Рок-Вегасе" (2000).

<p>Фото © Universal Pictures и HBO</p>

Первым фильмом Чарльза Дэнса (Тайвин Ланнистер) стала одна из частей бондианы — "Только для твоих глаз" (1981), где он сыграл злодея Клауса.

<p>Фото © United Artists и HBO</p>

Лина Хиди (Серсея Ланнистер) впервые снялась в фильме "Водная страна" (1992) в роли молодой Мэри.

<p>Фото © Focus Lune Features и HBO</p>

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) получил популярность благодаря роли Финбара Макбрайда в фильме "Станционный смотритель" (2003).

<p>Фото © Miramax Films и HBO</p>

Первой серьёзной ролью Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) стала роль Мартина из фильма "Ночной сторож" (1994).

<p>Фото © Thura Film/All Right Film Distribution и HBO</p>

Шон Бин (Нэд Старк) запомнился по фильму "Грозовой понедельник" (1988) в роли Брендана.

<p>Фото © Atlantic Releasing и HBO</p>

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) пришла в "Игру престолов" после сериала "Атака из Триасового периода" (2010), сыграв роль Саванны.

<p>Фото © Syfy и HBO</p>

Джейсон Момоа (Кхал Дрого) дебютировал в сериале "Гавайская свадьба" (2003), сыграв Джейсона.

<p>Фото © NBC и HBO</p>

Первым фильмом Ричарда Мэддена (Робб Старк) стала картина "Соучастники" (1999), где актёр сыграл роль молодого Энди.

<p>Фото © Avalanche Home Entertainment и HBO</p>

Гвендолин Кристи запомнилась зрителям по фильму "Воображариум доктора Парнаса" (2009) своей ролью покупательницы.

<p>Фото © Sony Pictures Classics and Helen Sloan и HBO</p>

Где снимали "Игру престолов" — 10 мест с фотоподтверждениями

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