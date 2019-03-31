Как выглядели актёры "Игры престолов", когда впервые появились в кино: 10 фото

Марк Эдди (Роберт Баратеон) впервые появился на экранах кинотеатров в роли Фреда Флинтстоуна из "Флинтстоуны в Рок-Вегасе" (2000).
Первым фильмом Чарльза Дэнса (Тайвин Ланнистер) стала одна из частей бондианы — "Только для твоих глаз" (1981), где он сыграл злодея Клауса.
Лина Хиди (Серсея Ланнистер) впервые снялась в фильме "Водная страна" (1992) в роли молодой Мэри.
Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) получил популярность благодаря роли Финбара Макбрайда в фильме "Станционный смотритель" (2003).
Первой серьёзной ролью Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) стала роль Мартина из фильма "Ночной сторож" (1994).
Шон Бин (Нэд Старк) запомнился по фильму "Грозовой понедельник" (1988) в роли Брендана.
Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) пришла в "Игру престолов" после сериала "Атака из Триасового периода" (2010), сыграв роль Саванны.
Джейсон Момоа (Кхал Дрого) дебютировал в сериале "Гавайская свадьба" (2003), сыграв Джейсона.
Первым фильмом Ричарда Мэддена (Робб Старк) стала картина "Соучастники" (1999), где актёр сыграл роль молодого Энди.
Гвендолин Кристи запомнилась зрителям по фильму "Воображариум доктора Парнаса" (2009) своей ролью покупательницы.
Где снимали "Игру престолов" — 10 мест с фотоподтверждениями
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