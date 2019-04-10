Миллионеры из Вестероса. Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов"

14 апреля 2019 года стартует заключительный (восьмой) сезон популярного телевизионного сериала "Игра престолов". На протяжении восьми лет шоу становилось всё популярнее, а его участники зарабатывали всё больше и больше. Рассказываем, сколько в настоящий момент получают актёры "Игры престолов" за съёмки в одном эпизоде, а также насколько эти цифры сопоставимы с гонорарами в других культовых сериалах.

Кит Харингтон (Джон Сноу)

Кит Харингтон считается одним из ключевых актёров сериала "Игра престолов". И не зря — ему досталась роль того самого Джона Сноу, который сначала умирал, а потом воскресал. В связи с этим неудивительно, что актёр зарабатывает много денег на шоу. Кит, можно сказать, был никем до "Игры престолов", поэтому на начальных этапах сериала он получал не слишком много экранного времени, однако всё изменилось в 2014 году, когда сериал уже признали культовым. Тогда Харингтону удалось договориться, что его зарплата за один эпизод будет составлять 300 тысяч долларов. Это позволило актёру заработать за пятый и шестой сезоны около шести миллионов долларов. После этого Кит стал получать по 500 тысяч долларов за один эпизод. Таким образом, за последние два сезона актёр получил порядка шести с половиной миллионов долларов. За всё время существования сериала Харингтон заработал более 12,5 миллиона долларов.

Кит Харингтон (Джон Сноу) За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 12 миллионов долларов Фото: © anny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images

Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

Как и Кит Харингтон, Лина Хиди считается одной из ключевых актрис сериала. Сначала звезда "300 спартанцев" и "Терминатора" получала 300 тысяч долларов за один эпизод, однако со временем ей удалось добиться пересмотра гонорара. Теперь ей платят 500 тысяч долларов за одну серию. В итоге благодаря сериалу "Игра престолов" Лине Хиди удалось заработать под 20 миллионов долларов.

Лина Хиди (Серсея Ланнистер) За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актриса зарабатывает 500 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 9 миллионов долларов Фото: © Danny Moloshok/Invision/AP

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

Пожалуй, самый яркий персонаж сериала "Игра престолов" тоже не обделён вниманием и заслуживает приличный контракт. Актёр Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера, зарабатывает за один эпизод шоу 500 тысяч долларов. За сериал он получил в общей сложности более 12,5 миллиона долларов. Правда, в отличие от других актёров, которые сделали карьеру благодаря "Игре престолов", наш Питер Динклэйдж успел до этого стать звездой, снявшись в "Хрониках Нарнии", фильме "Эльф", сериале "Части тела" и многих других проектах.

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 16 миллионов долларов Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

Только благодаря "Игре престолов" актриса Эмилия Кларк заработала 12,5 миллиона долларов. И речь идёт только о гонорарах за эпизоды — сейчас она получает 500 тысяч долларов за серию. Кроме того, актриса получила возможность сниматься в рекламных кампаниях, а также в других фильмах. Кларк не раз говорила, что зарабатывает на "Игре престолов" столько же, сколько и её друзья по съёмочной площадке. И да, это оказалось правдой. На банковских счетах "матери драконов" находится более 13 миллионов долларов.

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 500 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 13 миллионов долларов Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

Николай был одним из актёров "Игры престолов", который участвовал в переговорах с телеканалом HBO по поводу изменения условий контракта. Благодаря своей настойчивости актёр стал мультимиллионером. Общее состояние Николая Костер-Вальдау составляет 16 миллионов долларов. Помимо "Игры престолов" он принимал участие в проектах "Ночное дежурство", "Энигма", "Чёрный ястреб", "Уимблдон" и многих других фильмах и сериалах.

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 16 миллионов долларов Фото: © Joel C Ryan/Invision/AP

Мэйси Уильямс (Арья Старк)

О заработках актёров второго плана "Игры престолов" мало что известно. Сейчас есть информация, что Мэйси Уильямс на съёмках сериала получает по 150 тысяч долларов за один эпизод. Благодаря "Игре престолов" и участию в фильме "Новые мутанты" ей удалось сколотить неплохой капитал. В настоящий момент на банковских счетах актрисы находится порядка шести миллионов долларов.

Мэйси Уильямс (Арья Старк) За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 150 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 6 миллионов долларов Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Софи Тёрнер (Санса Старк)

О зарплатах Софи Тёрнер тоже мало что известно. Её приписывают к той же категории актёров "Игры престолов", что и Уильямс. За один эпизод Тёрнер получает 150 тысяч долларов. Несмотря на то что это относительно небольшая сумма, участие в сериале позволило актрисе открыть для себя новые проекты — теперь она снимается в фильмах серии "Люди Икс", а на счетах Софи Тёрнер точно есть шесть миллионов долларов.

Софи Тёрнер (Санса Старк) За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 150 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 6 миллионов долларов Фото: © wikipedia

Кто ещё зарабатывал большие деньги на сериалах

Само собой, звёзды "Игры престолов" — не единственные актёры, кому удалось сколотить состояние благодаря одному шоу. Например, Джим Парсонс (Шелдон Купер), Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер) и Кейли Куоко (Пенни), широко известные нам по сериалу "Теория большого взрыва", шантажировали продюсеров невыходом на работу, что позволило им выбить гонорар в размере одного миллиона долларов за эпизод.

Звёзды "Теории большого взрыва" брали пример с актёров сериала "Друзья". Именно там появились первые "шантажисты". Лиза Кудроу (Фиби Буффе), Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника Геллер), Мэтт Ле Блан (Джоуи Триббиани), Мэтью Пери (Чендлер Бинг) и Дэвид Швиммер (Росс Геллер) в самом начале карьеры получали по 20 тысяч долларов за эпизод, однако ближе к последним сезонам их гонорары составляли уже по одному миллиону долларов за серию. Всем шести ключевым актёрам удалось выбить одинаково большую зарплату. И они легко добились этого: просто всей командой заявили, что не будут работать, если им не начнут платить больше.

Несмотря на все попытки продюсеров заставить актёров держать в тайне друг от друга размеры своих заработков, не удалось миновать скандала в процессе создания "Секса в большом городе". В заключительных сезонах Ким Кэтролл (Саманта) была "на ножах" с Сарой Джессикой Паркер (Кэрри). Дело в том, что актрису не устраивал тот факт, что Саре платят больше. Сначала актрисы получали по 160 тысяч долларов за эпизод, однако в пятом сезоне заработки пошли вверх: Синтия Никсон (Миранда), Ким Кэтролл (Саманта) и Кристин Дэвис (Шарлотта) стали получать по 324 тысячи долларов. Что же касается размера гонораров Сары Джессики Паркер, то о них до сих пор ничего неизвестно, однако есть информация, что актриса получала тогда порядка трёх миллионов долларов за съёмки одного сезона.