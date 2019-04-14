Мы нашли героев "Игры престолов" в российской истории. Кто они?

14 апреля весь мир начнёт смотреть заключительный сезон легендарного сериала "Игра престолов". Все события происходят там в фэнтезийном мире, который похож, как считают многие, на средневековую Англию времён Войны Алой и Белой розы. Но не известно, с кого писал героев Джордж Мартин. Не исключено, что многие герои сериала списаны с русских исторических деятелей. Мы нашли правителей из разных временных эпох, которые могли бы стать прообразами персонажей "Игры престолов". Сравните сами. Тем, кто не смотрел сериал, осторожно, спойлеры.

Джейме Ланнистер — Владимир Святой

Вспомните историю Джейме Ланнистера. Жестокий, порочный и властолюбивый брат королевы Серсеи в начале сериала был одним из главных злодеев. Он расправлялся со своими врагами, невзирая на методы. Справедливость и великодушие для него — пустой звук. Но затем он лишился руки. Пережил трагедию и встал на путь исправления. К началу восьмого сезона — Джейме чуть ли не самый справедливый и положительный персонаж эпопеи.

Владимир Святой — один из самых известных русских князей. Креститель Руси — не зря его памятник стоит у Кремля. Но на заре своей карьеры князь был язычником. И первым после долгого перерыва возобновил человеческие жертвоприношения христиан. Нравственным или добрым его в те времена нельзя было назвать. Но затем случилось чудо. Во время военного похода в Корсунь (Крым) Владимир, по легенде, ослеп. А прозрел только тогда, когда принял крещение. Бывший грешник исправился и крестил Русь. А также стал одним из самых добрых и почитаемых русских князей. Ну чем не персонаж "Игры престолов"?

Дейенерис Таргариен — Елизавета Первая

Главная героиня "Игры престолов" — Дейенерис Бурерождённая. Она же — мать драконов. Изгнанная из своего царства наследница славного, хоть и слегка одиозного рода Таргариенов. В начале сериала выглядит наивной девушкой. Но со временем обретает не только трёх летающих огненных ящеров, но и внутреннюю силу. В конце седьмого сезона она направляется в Вестерос вместе с армадой кораблей, драконами, воинами неустрашимыми и конницей дотракийцев. То есть в сопровождении военных намеревается вернуть себе законный престол. И не исключено, что у неё это получится и она станет справедливой и доброй королевой.

Елизавета Петровна — единственная дочь первого русского императора Петра Великого. Пётр Первый, как и Таргариены, был личностью одиозной и легендарной. А вот его дочку опытные политики задвинули на второй план. Конечно, Елизавету никто не выгонял из России-матушки. Но росла она в Москве. А затем жила в политическом изгнании и никак на жизнь империи не влияла. Страной успела поправить Екатерина Первая. А затем череда дворцовых переворотов под руководством Меншикова и вовсе отнесла Елизавета Петровну на задний план.

Но всё изменилось, когда Елизавета повзрослела и обрела внутреннюю силу. В роли драконов и орды дотракийцев выступили преображенские гвардейцы. Именно благодаря их поддержке Елизавета совершила бескровный госпереворот, захватила власть в империи. Кстати, свергла она с престола Анну Леопольдовну. Чем не сериальная борьба против Серсеи Ланнистер. Первым указом Елизавета отменила смертную казнь. Таким образом дочь великого императора воссела на престол. И стала мудрой и доброй императрицей. Ну чем не Дейенерис Бурерождённная.

Нед Старк — Пётр Столыпин

Главный герой первого сезона "Владыки Севера" — Нед Старк. Он правил отдалённой провинцией — сурово, но справедливо. Вдруг к нему пожаловал король. Король пожаловался, что государство в опасности, и попросил Неда стать его премьер-министром. В сериале эта должность называется десница короля. Нед нехотя согласился и вместе с семьёй поехал в Королевскую гавань. Прямой и откровенный, он хотел защитить корону и государство от врагов внешних и внутренних. Но Неду не хватало хитрости и гибкости столичных жителей. Он хотел всё решать по чести — и проиграл. Главу дома Старков казнили на центральной площади. После этого в мире Вестероса вспыхнула гражданская война.

Пётр Аркадьевич Столыпин возглавлял далёкую Саратовскую губернию. Где сурово, но справедливо карал радикальных революционеров. Когда в Российской империи началась первая революция (1905 года), его вызвал к себе император. Николай Второй попросил его стать премьер-министром, чтобы спасти государство от краха. И Столыпин согласился. Жёсткой рукой он справился. Но, когда волнения стихли, Столыпин вознамерился продолжить свои преобразования.

Он действовал так, как считал правильным. Честно и справедливо, хотя жестоко. Он не примкнул ни к одному политическому лагерю, считая, что его главная задача — служить государству. Этой непримиримостью он нажил себе множество врагов. И в итоге остался в политической изоляции. Убийство премьера в Киевском оперном театре многие в политических верхах Российской империи восприняли с облегчением. Но радовались они зря. Вскоре война и революция начались в империи, сравнявшие государство с землёй. Благородные люди всегда гибнут первыми и в Российской империи, и в мире Вестероса.