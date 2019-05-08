Полицейские арестовали Короля Ночи, предъявив обвинение в разрушении Стены

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Полицейские арестовали Короля Ночи, предъявив обвинение в разрушении Стены

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Фото © Facebook/Politiet i Trondheim

Кто-нибудь, передайте Джону Сноу и Дейенерис Таргариен, что можно разворачивать свои войска. Бравые правоохранители Норвегии уже всё уладили, и наконец-то предводитель белых ходоков ответит за свои деяния, пишет Lad Bible.

Как сообщает полиция Тронхейма, Норвегия, к ним поступили жалобы от местных жителей на незнакомого мужчину из северных районов, который совершил несколько преступлений. Среди них особенно отметили жестокое обращение с животными и порчу имущества (в отчётах сказано, что была разрушена чья-то стена). А также незнакомец грозился опустошить ближайшие земли.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/trondheimspolitiet/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A314343032244445%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIzMTQzNDMwMzIyNDQ0NDUiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%222c975a07816b29b65ef6b569ead0bdca%22%7D%7D" target="_blank">Politiet i Trondheim</a></p>

Но нашему ночному дозору удалось предотвратить непоправимое, и теперь преступник задержан

Полиция Тронхейма

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/trondheimspolitiet/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A314343032244445%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIzMTQzNDMwMzIyNDQ0NDUiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%222c975a07816b29b65ef6b569ead0bdca%22%7D%7D" target="_blank">Politiet i Trondheim</a></p>

Слава Владыке Света, теперь и Вестерос, и остальные государства смогут выдохнуть. А между тем пост полиции в "Фейсбуке" в рекордные сроки набрал 35 тыс. лайков и 11 тыс. комментариев. Успокоившиеся граждане благодарили правоохранителей за оперативность и преданность делу, а также писали, что шутка удалась.

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