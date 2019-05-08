Полицейские арестовали Короля Ночи, предъявив обвинение в разрушении Стены

Как сообщает полиция Тронхейма, Норвегия, к ним поступили жалобы от местных жителей на незнакомого мужчину из северных районов, который совершил несколько преступлений. Среди них особенно отметили жестокое обращение с животными и порчу имущества (в отчётах сказано, что была разрушена чья-то стена). А также незнакомец грозился опустошить ближайшие земли.
Но нашему ночному дозору удалось предотвратить непоправимое, и теперь преступник задержан
Полиция Тронхейма
Слава Владыке Света, теперь и Вестерос, и остальные государства смогут выдохнуть. А между тем пост полиции в "Фейсбуке" в рекордные сроки набрал 35 тыс. лайков и 11 тыс. комментариев. Успокоившиеся граждане благодарили правоохранителей за оперативность и преданность делу, а также писали, что шутка удалась.
- Популярные
- По времени