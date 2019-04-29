Мать Драконов живёт среди нас, учится в Италии и ещё свободна: 10 фото

Девушек, которые делают косплей Матери Драконов, довольно много. Но, вероятно, мало кто из них начал им заниматься при столь забавных обстоятельствах.

Знакомьтесь — это Роберта Паттаро, 24-летняя студентка из Турина, Италия

И она делает замечательный косплей белокурой красавицы из "Игры престолов"

Девушка всегда очень любила мир кинематографа, который занимал её мечты

Я всегда была страстной поклонницей кино и сериалов и всегда мечтала стать одним из главных героев любимых фильмов Роберта Паттаро

Но экранизация знаменитых романов Джорджа Мартина не интересовала итальянку. Пока на неё не подписался один парень

Я открыла эту вселенную в 2016 году, когда парень, подписавшийся на меня на "Фейсбуке", сказал, что из меня бы вышла идеальная Дейенерис. Но проблема была в том, что я даже не начинала смотреть сериал Роберта Паттаро

Но вскоре и другие стали отмечать сходство Роберты, у которой тогда были светлые волосы, с кхалиси. И девушка сдалась, посмотрела, и её затянуло

Рори стала ярой поклонницей сериала и решила сделать косплей героини Эмилии Кларк. Даже костюмы шила сама. И, по мнению фанатов, вышло потрясающе!