Мать Драконов живёт среди нас, учится в Италии и ещё свободна: 10 фото

Читайте также

Мать Драконов живёт среди нас, учится в Италии и ещё свободна: 10 фото

903

Фото: instagram/rorytheweirdo

Девушек, которые делают косплей Матери Драконов, довольно много. Но, вероятно, мало кто из них начал им заниматься при столь забавных обстоятельствах.

Знакомьтесь — это Роберта Паттаро, 24-летняя студентка из Турина, Италия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rorytheweirdo/" target="_blank"><strong>rorytheweirdo</strong></a></p>

И она делает замечательный косплей белокурой красавицы из "Игры престолов"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rorytheweirdo/" target="_blank"><strong>rorytheweirdo</strong></a></p>

Девушка всегда очень любила мир кинематографа, который занимал её мечты

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rorytheweirdo/" target="_blank"><strong>rorytheweirdo</strong></a></p>

Я всегда была страстной поклонницей кино и сериалов и всегда мечтала стать одним из главных героев любимых фильмов

Роберта Паттаро

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rorytheweirdo/" target="_blank"><strong>rorytheweirdo</strong></a></p>

Но экранизация знаменитых романов Джорджа Мартина не интересовала итальянку. Пока на неё не подписался один парень

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rorytheweirdo/" target="_blank"><strong>rorytheweirdo</strong></a></p>

Я открыла эту вселенную в 2016 году, когда парень, подписавшийся на меня на "Фейсбуке", сказал, что из меня бы вышла идеальная Дейенерис. Но проблема была в том, что я даже не начинала смотреть сериал

Роберта Паттаро

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rorytheweirdo/" target="_blank"><strong>rorytheweirdo</strong></a></p>

Но вскоре и другие стали отмечать сходство Роберты, у которой тогда были светлые волосы, с кхалиси. И девушка сдалась, посмотрела, и её затянуло

Рори стала ярой поклонницей сериала и решила сделать косплей героини Эмилии Кларк. Даже костюмы шила сама. И, по мнению фанатов, вышло потрясающе!

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×