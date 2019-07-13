И не только "Игра престолов": 7 съёмочных локаций, куда может попасть каждый

Что только не готовы отдать преданные фанаты, чтобы попасть в мир любимой вселенной — будь то "Игра престолов", "Алиса в Стране чудес" или "Аббатство Даунтон". Но в этот раз удастся обойтись и без жертвоприношений — во многие локации можно попасть даже бесплатно, пишет Daily Mail.

В замке Уард графства Даун Северной Ирландии снимали сцены для "Игры престолов" в лагере Робба Старка.

Поместье Харвуд-хаус в окрестностях Лидса, Англия, отметилось в таких сериалах, как "Аббатство Даунтон", "Виктория" и "Смерть приходит в Пемберли".

Фанаты фильма "Алиса в Стране чудес" 2010 года от Тима Бёртона мгновенно узнают эту поляну, что находится возле дома Энтони в Корнуолле, Англия.

В поместье и садах Боувуд, Уилтшир, Англия, снимали сцены для популярного исторического сериала "Полдарк".

Замок Кеннеди-гарденс в Странраре, Англия, претерпел некоторые изменения с тех пор, как в нём снимали сцены для культового хоррора "Плетёный человек".

В Ифорд-мэноре, Уилтшир, Англия, снимали одну из экранизаций известной детской книги "Таинственный сад" с одноимённым названием.

В Хэм-хаусе, Суррей, Англия, снимали не только фильм "Виктория и Абдул" с Джуди Денч, но и экранизацию "Анны Карениной" с Кирой Найтли.

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