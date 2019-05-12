Кинокритики рассказали, почему Тирион и Санса победят в "Игре престолов"

Финальный сезон "Игры престолов" пересёк экватор. Осталось всего два эпизода. А это значит, что кульминация восьмилетней истории — в самом разгаре. Впереди — главные события, которые повергнут зрителей в шок или, наоборот, позволят спокойно выдохнуть. Миллионы поклонников наконец узнают, кто займёт Железный трон, что станет с натерпевшимися Старками и появятся ли новые драконы. Профессионалы поделились с Лайфом догадками о возможном финале.

Внимание! Ниже много спойлеров к последнему сезону "Игры престолов"!

В последнем эпизоде произошло не так много важных событий, но каждое — золото. Шоураннеры крайне толсто намекают, что добродушный Сноу будет греть самое важное кресло в мире "Игры престолов". Однако кинокритик Егор Москвитин, счастливчик и профессионал, кому лично довелось поболтать с Джорджем Мартином, рекомендует игнорировать простые подсказки HBO. — Очевидные намёки ведут к ошибочным выводам, — назидательно подмечает Москвитин.

Тем не менее он тоже склоняется к тому, что Джон, который ничего не знает, станет королём семи королевств. Но не добровольно, а с подачи сестёр. — Санса и Арья задумали свергнуть Дейенерис и не оставить Джону выбора, — говорит кинокритик.

Москвитин предполагает, что Сансе в ближайших сериях уготована если не важнейшая, то точно одна из важных ролей. Дескать, это хорошо считывается в одном из интервью Софи Тёрнер, актрисы, сыгравшей старшую из сестёр.

— Однажды она сказала, что невероятно довольна тем, как закончится сериал для её героини. Если смотреть на "Игру престолов" под таким углом, можно увидеть, что сериал превратился в историю трансформации старшей сестры из подневольного человека в настоящую хозяйку своей судьбы. То есть очевидно, что она побеждает. Едва ли она займёт Железный трон, но почти наверняка получит удобный для себя монархический строй на Юге и станет править в Винтерфелле, — рассуждает кинокритик.

Судьба Дейенерис тоже предрешена. Об этом, по мнению Егора, можно судить по интервью, в котором Эмилия Кларк призналась, что шокирована развязкой "Игры престолов".

— Она подчеркнула, что Дейенерис запомнят именно по последним поступкам. Похоже, она сделает что-то плохое, и теория, согласно которой Мать Драконов станет безумной королевой, сбудется, — предсказывает журналист.

Жаждущим больше узнать о судьбах ключевых персонажей Москвитин также рекомендует обратиться к предсказаниям из книг Джорджа Мартина — в них полно лёгких спойлеров. В качестве примера Егор приводит неизбежную смерть Серсеи. — Предсказано, что её убьёт Валонкар, то есть младший брат или младшая сестра. Причём не обязательно родные, — объясняет Москвитин.

Исходя из своего опыта и опираясь на наблюдения, в борьбе за престол Егор ставит на северян. — Править будут Старки: один на Юге, а другая на Севере, — заключил он.

Вероника Скурихина, проницательный кинообозреватель, завсегдатай съёмочных площадок и большая поклонница "Игры престолов", описывает сложившуюся в сюжете ситуацию аллегорично и комплексно. Она симпатизирует теории, согласно которой "Игра престолов" — это "сказка об уничтожении магии", в которой некий средневековый мир готовится к существованию в реальности.

— Сначала тотальное уничтожение Зла в виде Короля Ночи и его армии. Без причин, без комментариев. Просто это было необъяснимо, этого боялись, это было чистое, иррациональное Зло. И вот его нет. Следом лёгким движением нескольких пар рук на дно моря отправляется второй дракон. Драконам тоже не место в мире надвигающегося ренессанса, где правят машины, — рассуждает Скурихина.

Бран, как считает Вероника, только подчёркивает своим поведением исчезновение мира магии, представителем коего младший Старк и является с тех пор, как обрёл статус Памяти Мира. — Прощаясь с Тирионом, он говорит важнейшую фразу: "Не стоит мне завидовать — я по большей части живу в прошлом". Как будто сама реальность сжимается до понятных, обозримых и приемлемых масштабов, — говорит журналистка.

Что до властителей семи королевств, то Вероника ставит сразу на двух персонажей. Причём не на очевидный дуэт Джона и Дейенерис, а на Сансу и Тириона. Дескать, они одни из немногих ключевых героев, кто банально имеет шансы на выживание. Как моральное, так и физическое.

— Смерть Серсеи очевидна. К ней едут брат, Джейме, и Арья: и хотя их отношение к Серсее кардинально разное, цель у них одна — усмирить её, — объясняет эксперт.

К слову об Арье. Она тоже, согласно означенной теории, должна умереть. Как говорит Вероника, "не буквально, но физически она исчезнет". Как минимум потому, что и она тоже олицетворяет магию.

— Арья — последователь старых богов, которые наделили её способностью менять лица. После того как она исполнит два последних долга — расправится с Серсеей и поможет достойно уйти из жизни Псу, — ей ничего не останется, кроме как уехать снова в Браавос и посвятить себя умирающим богам, попросту уйти в небытие, — легко расправляется с персонажем Вероника.

Дейенерис обозреватель аналогично пускает в расход. А за ней и внезапно её возлюбленного. Не сможет, согласно теории Вероники, столь наивный и благородный персонаж стать достойным политиком, к тому же он "попросту скучный, чтобы драматургически претендовать на звание Верховного Правителя".

— В этом мире нет места и Дейенерис: она слишком верит в Драконов и своё предназначение. А не станет Дейенерис — не станет и Джона Сноу: слишком благородного и наивного в вопросах любви и власти. Его место — на Севере, в скитаниях, но никак не на троне, Железном, — ставит точку Вероника Скурихина.

Виктор Зуев, журналист и признанный в комьюнити гиков, знаток фэнтези, высказался коротко. Он не стал называть своего фаворита, но уверен, что им точно будет не Джон Сноу, к которому плавно подводят шоураннеры и за которого ратует Москвитин.

— Самым правильным и очевидным решением было бы посадить на Трон Джона Сноу. Кажется, до этого дошли и герои сериала. "Хороший правитель тот, кто не рвётся к власти", — кажется, так сказал Варис? Но именно поэтому Джон и не станет королём. В "Игре престолов", как мы уже убедились, не любят очевидных решений. Даже если это противоречит логике, — заключил Зуев.