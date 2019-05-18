Прощание с "Игрой престолов". Как нескучно досмотреть главный сериал XXI века

"Игра престолов" неминуемо приближается к завершению. Осталась всего одна серия. Многим будет грустно прощаться с любимыми персонажами, к которым за 8 лет было сложно не прикипеть. Наверняка кому-то захочется проводить Джона Сноу, Дейенерис, Тириона и других героев как-то по-особенному, не ограничиваясь дежурной сессией перед телевизором. У Лайфа есть несколько идей о том, как можно достойно попрощаться с "Игрой престолов", даже если вы не живёте в мегаполисе и у вас нет миллионов рублей на экскурсии по локациям, где снималось шоу.

Полный стадион фанатов "Игры престолов"

Самый простой и эффектный, но не самый дешёвый и не для всех удобный вариант — прийти 20 мая на стадион "РЖД-арена". Но отнюдь не для просмотра футбольного матча Старков против Ланнистеров. В следующий понедельник там состоится показ последней серии на гигантском экране площадью примерно 1 квадратный километр. Организаторы мероприятия уверяют, что по высоте гигантский монитор сравнится с 4-этажным домом. Там будут тысячи поклонников "Игры престолов", среди которых не составит труда найти собеседника для обсуждения концовки шоу, например, за кружкой эля в фудкорте с тематической едой и выпивкой. Интроверты же могут обойтись без бесед и пройтись по фотозонам, где их будут ждать лучшие косплееры. Резонно, к слову, будет не только остаться после показа заключительного эпизода, но и прийти пораньше, поскольку разогревать толпу зрителей приедет оркестр из 50 музыкантов, которые исполнят самые известные композиции из "Игры престолов". Как мы уже сказали, удовольствие это не из самых доступных: билеты на шоу стартуют от 1500 рублей.

Если человек не едет к "Игре престолов", то "Игра престолов" едет к нему

Впрочем, если деньги не проблема, можно устроить свою вечеринку в стиле "Игры престолов". Организаций, готовых с этим помочь, масса. Не только в Москве, но и в любом крупном городе. Косплееры, возможно, приедут не самые известные, но преданные своему делу. Отдельные компании готовы найти модель даже на роль Тириона. Собаку, похожую на лютоволка, вместе с вороном тоже достанут. Гостям такой тусовки организаторы предоставят тематические костюмы, а стилисты нанесут аутентичный макияж и сделают причёски, достойные средневековых модников. Проливать кровь за право сесть на Железный трон на таком мероприятии не придётся. Под заказ привезут столько королевских кресел, сколько и претендентов на звание правителя вечеринки. Появление дракона кульминацией праздника не станет, но фаер-шоу устроить могут. На самом деле опций масса. Всё зависит от бюджета, который заказчик готов выделить. Так, например, одни готовы окунуть людей в атмосферу "Игры престолов" за 14 000 рублей, а другие закатят пир, словно впереди финальная битва с белыми ходоками, за 1 500 000 рублей.

Безликие в большом городе

Если же 20 мая распланировано, но чего-то особенного и связанного с "Игрой престолов" всё равно хочется, можно посетить большое винное хранилище на "Винзаводе". Тоже в Москве. Но не для того чтобы выпить чарку-другую дотракийского, а ради погружения в атмосферу сериала. Ещё в конце апреля на территории Центра современного искусства была создана большая инсталляция "Крипта" по мотивам обсуждаемого телешоу. Она состоит из нескольких зон: усыпальницы 60 персонажей сериала, включая Джона Сноу и Кхала Дрого, копии дракона, фрагмента подземной реки и, конечно же, знаменитой стены безликих из Браавоса. Кроме того, на территории выставки регулярно проходят тематические лекции. Так, например, 18 мая в стенах "Крипты" прозвучит доклад "Как "Игра престолов" изменила мир". Важно отметить, что выставка работает до 19 мая. После завершения сериала она сразу закроется.

Филиал "Игры престолов" в Санкт-Петербурге

Да, большая часть тематических развлечений сконцентрировалась в Москве. Однако и жители других городов России могут прикоснуться к волшебному миру "Игры престолов". Так, например, доводим до сведения жителей и гостей Северной столицы, что у них под боком располагается один из лучших баров, стилизованный под знаменитое телешоу. Мебель в нём из сколоченных досок. Вместо пледов — шкуры животных. Стены — грубая кирпичная кладка. А барная стойка словно украдена из зала ликов в Браавосе. Главным же экспонатом бара-музея (именно так создатели предпочитают называть своё детище) является Железный трон. Он, судя по фото, полноразмерный и действительно железный. В общем, для регулярных посиделок и дотошных обсуждений сериала трудно представить место лучше. Само собой, и отметить завершение восьмого сезона там совсем не стыдно.

Ешь, как Старки, а запивай, как Ланнистеры

Единственное, чего не хватает в вышеупомянутом заведении, так это аутентичного меню. В питерском баре-музее вполне себе современные закуски и выпивка, которые немного рушат атмосферу путешествия в Средневековье. Но убиваться по этому поводу не стоит, поскольку блюда, которые мелькают в "Игре престолов" и упоминаются в первоисточнике, можно приготовить и дома. Много хлопотать не придётся. Особенно если импонируешь Старкам. Эти ребята неприхотливы в еде и ресторанными изысками не блещут. В Интернете рецептов по мотивам "Игры престолов" — тьма. Можно и среди них найти что-нибудь достойное, но мы рекомендуем обратить внимание на официальную поваренную книгу, одобренную самим Джорджем Мартином, которая называется "Пир Льда и Огня". Из неё можно узнать, что одним из повседневных блюд в Винтерфелле является обычная свёкла, томлённая в масле. Скучно? Тогда перелистывайте на южные регионы. Так, например, визитной карточкой Сестринских островов является похлёбка с пореем, морковью, ячменём, репой, моллюсками, мясом трески и крабовым мясом. Звучит вкуснее свёклы, не правда ли? Ну а на десерт можно приготовить любимое лимонное пирожное Сансы, ингредиенты для которого в Винтерфелле днём с огнём не сыщешь. Благо в настоящем мире даже на Севере можно найти почти любые продукты. Само собой, ужин по мотивам "Игры престолов" станет отличным дополнением к просмотру последней серии шоу.

Большому финалу — большой экран

Ещё один вариант достойной прощальной церемонии — просмотр финала на большом экране. После того, что нам показали в 5-й серии, смотреть главный сериал HBO на компьютере или смартфоне почти преступление. Мы ни в коем случае не призываем вас к покупке дорогущих OLED-телевизоров, поскольку есть варианты куда доступнее — портативные проекторы. Сегодня малоизвестные производители из "Фабрики мира" предлагают массу вариантов даже в ценовой категории до 10 000 рублей. Самые дешёвые проекторы стоят от 2 500 рублей. У гаджетов начального уровня низкое разрешение и слабая контрастность, но они справляются со своей задачей —выдают большую картинку. Важно отметить, что в бюджетном сегменте проекторов каждая дополнительная тысяча рублей сильно улучшает качество изображения. Так, например, вариант за 2 500 рублей воспроизводит видео с убогим разрешением 240 на 320 пикселей и контрастностью 300 к 1, а гаджет уже за 5 000 удваивает эти параметры. И да, неоспоримым достоинством портативных проекторов является то, что они — портативные. С таким гаджетом достойно проводить "Игру престолов" можно хоть на даче, хоть в отеле, хоть на природе. Главное — не продавать на свои сеансы билеты.