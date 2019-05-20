Санса с колбаской и Джон Сноу-дебошир. Странные факты о звёздах "Игры престолов"

За восемь лет в головах у зрителей сформировались конкретные образы персонажей "Игры престолов". Дейенерис — властная и суровая, Пёс Клиган — грубый мужлан, а Серый Червь — покорный и почти безэмоциональный солдат. И мало кто задумывался об историях актёров и о том, чем они занимаются в реальной жизни. А там очень много всего, что не вписывается в образы людей с экранов. Впрочем, есть и, наоборот, поразительные совпадения. Лайф собрал для вас несколько интересных фактов из жизни звёзд "Игры престолов", после которых вы не сможете воспринимать персонажей сериала так, как раньше.

Рори "Пёс" Макканн

Рори Макканн, сыгравший сильного и безжалостного, но безмерно преданного Пса, пожалуй, один из немногих, кто сильно похож на свой персонаж. Рори, как и Пёс, ведёт аскетичный образ жизни. Макканн известен тем, что предпочитает дорогим номерам и роскошным отелям свою старую лодку. Давным-давно в интервью The Guardian Макканн рассказал , что мечтает отправиться в парусное кругосветное путешествие. До того как Рори пригласили сниматься в "Игре престолов", он какое-то время буквально бомжевал — жил в палатке где-то в Исландии. По рассказам актёра, в детстве его часто буллили из-за маленького роста и щуплого телосложения. С трудом верится, глядя сегодня на этого двухметрового дядю весом больше 110 кг.

Эмилия "Дейенерис" Кларк

Эмилия Кларк, как и её героиня, далеко не всегда была известной и почитаемой. До роли Матери Драконов Кларк еле сводила концы с концами. Одно время ей приходилось трудиться одновременно на трёх работах: барменом, официантом и оператором кол-центра. В детстве, как и Рори, она подвергалась нападкам со стороны сверстников. Но не из-за роста, а из-за густых и выразительных бровей. Сегодня актриса их любит и считает своей гордостью. Благодарит за это маму, которая однажды ей наказала: "Не занимайся сексом, не употребляй наркотики и не трогай брови". Впрочем, обсуждают настоящую Дейенерис в Сети не только из-за бровей, но ещё и из-за смеха. Он у неё, скажем так, всегда громкий и от души. Да и в целом, судя по записям в соцсетях, Эмилия Кларк — очень жизнерадостный человек. Про Дейенерис такого не скажешь.

Кит "Джон Сноу" Харингтон

У Харингтона тоже есть кое-что общее со своим героем. Актёр и персонаж до определённого момента не знали своего настоящего имени. В случае с Джоном Сноу спойлерить не будем, а вот про Кита байку расскажем. И в семье, и в школе парня всегда все звали Китом. Долгое время он так и подписывал свои домашние и контрольные работы. Однако однажды учитель открыл для мальчика Америку: рассказал, что на самом деле его зовут не Кит, а Кристофер Кейтсби. Впрочем, сильно на жизни актёра это не отразилось: его до сих пор все называют Китом. В сериале Харингтон — бесстрашный и доблестный воин. А в жизни у актёра немало фобий: он панически боится пауков, уколов, самолётов и общественного транспорта. А ещё Кит иногда не так галантен, как его герой. В Сети уже не первый год гуляет видео, в котором пьяная звезда пристаёт к людям в баре и провоцирует их на драку.

Джейкоб "Серый Червь" Андерсон

О, это, пожалуй, самый яркий пример того, как сильно актёр может отличаться от своего персонажа. Вспомните Серого Червя. Немногословный боец с перманентно напряжённым лицом, который беспрекословно подчиняется королеве. В жизни же он чрезвычайно задорный и весёлый человек. Многих наверняка поразит тот факт, что Андерсон, вообще-то, ещё и профессиональный музыкант, который выступал на разогреве у Кендрика Ламара на протяжении всего тура. Ещё у Джейкоба есть трек, записанный совместно с Plan B. Любовь актёра к пению настолько сильна, что порой она прорывается прямо на съёмочной площадке.

Софи "Санса Старк" Тёрнер

В случае с Сансой и Софи типажи, похоже, совпали. Тёрнер неоднократно говорила, что считает себя пессимисткой и довольно ранимой личностью. Эти же черты наблюдаются и у Сансы. Как в сериале, так и в жизни девушка одно время воспитывала настоящую волчицу. Причём и на экране, и в реальности было одно животное — Леди. Санса всем известна как огневолосая девушка, хотя актриса — самая натуральная блондинка. Вопреки любви Сансы к лимонным пирожным Софи Тёрнер является большой поклонницей колбасок и сосисок. У неё даже есть специальный аккаунт в "Инстаграме", где она рассказывает про гастрономические изыски, которые ей довелось отведать. А ещё у актрисы есть странная фобия: она боится канализационных люков и водостоков.

Лена "Серсея Ланнистер" Хиди

Эту героиню есть за что не любить. Она довольно жестокая, расчётливая и алчная. По её вине погибли многие дорогие зрителям персонажи. Однако не любить Серсею в жизни, то есть Лену Хиди, причин нет. Так, например, актриса, в отличие от своего персонажа, никогда не стремилась к власти. В юношестве Хиди хотела стать стилистом и парикмахером. Впрочем, кое-чья кровь на руках Елены всё же есть: она рассказывала, как, будучи ребёнком, однажды приняла джакузи со своей рыбкой, чего питомец, само собой, не выдержал. Несмотря на то что Серсея никогда не демонстрировала навыков рукопашного боя, сама актриса занимается боксом. А ещё Хиди неоднократно говорила, что видит призраков. У Серсеи таланты медиума не наблюдались. Актриса считает, что она не похожа ни на одного из персонажей, которых играла. Уж точно не на Серсею, поскольку считает себя застенчивой и стеснительной.

Питер "Тирион Ланнистер" Динклэйдж

И у Питера, и у Тириона сложные судьбы. Хотя у актёра даже посложнее будет. Питер был отнюдь не принцем, и компенсировать свой недуг статусом и золотом в детстве он не мог. По рассказам звезды, в школе сверстники часто доставляли много проблем. Из-за этого, как говорит актёр, он был агрессивным и замкнутым ребёнком. Впрочем, по мере взросления он смирился со своей болезнью и поборол многие комплексы с помощью чувства юмора, которое присуще ему до сих пор. В интервью он говорил, что любит притворяться мёртвым на съёмочной площадке. На его розыгрыши попадалось несколько гардеробщиков и продюсеров. "Готов часами лежать неподвижно. Лишь бы кто-нибудь купился", — рассказывает Динклэйдж. Динклэйдж, в отличие от Тириона, является вегетарианцем. Причём его жалость к животным выражается не только в отказе от мяса, но и в регулярных визитах на фермы. Там он якобы у хаживает за скотом.

Мэйси "Арья Старк" Уильямс