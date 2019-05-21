Полыхнуло, как у дракона. Лучшие мемы про финал "Игры престолов"

ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕРЫ!!!

Главный сериал поколения завершился. Но финал "Игры престолов" вызвал в Сети такую ярость, что сгорела бы не одна Королевская Гавань. У фанатов бомбит — и вполне заслуженно. Многие пеняют сценаристам сериала нелогичность повествования, картонность персонажей и десятки слитых, как бы помягче сказать, в никуда сюжетных линий. Герои предыдущих семи сезонов, создатели "Игры престолов" Дэвид Беньофф и Дэн Вайс моментально стали врагами общества. Мы собрали для вас самые острые мемы на тему последнего эпизода.

Конечно, главное, что не понравилось фанатам, — это схематичность персонажей. Словно сценаристы устали и решили закончить всё побыстрее.

Разочаровало и отсутствие ответов на многие вопросы, которые были подняты в сериале. Например: "кто такой король Ночи?"

В целом фанаты хотели получить феерию, а увидели обычный финал. Неожиданного сюжетного твиста, которыми прославился сериал, не случилось.

В произошедшем фанаты винят исключительно шоу-раннеров и требуют переснять сериал. Вряд ли это произойдёт, но петиция с требованием адекватного завершения собрала более миллиона подписей.

Основательно зрители отшутились и по основным поворотам сюжета. По поводу смерти Дейенерис.

О драконе, который расплавил Железный Трон, но не тронул Джона Сноу.

Не осталась без шутки и ссылка Джона Сноу за стену. Многие так и не поняли, что делать в "Ночном дозоре" после того, как белые ходоки побеждены.

Впрочем, в Сети быстро придумали для Джона правдоподобную миссию на будущее.

И даже поиронизировали над личной жизнью персонажа.

Закончив с Джоном, фанаты переключились на историю с Браном. В частности, поклонников смутило то, почему его выбрали на царство.

Фанаты приплели к сериалу и русские народные поговорки.

И даже актуальные политические события на Украине.

Арью, которая отправилась на запад за море, тут же записали в трэвел-блогеры и нашли исторические параллели.

Однако более злобные зрители быстро нашли логичное объяснение для открытия Америки в мире Вестероса.

Но общего разочарования на фоне шуточек скрыть не удалось.

В пылу спора поклонники нашли объяснение провальному финалу.

Злые поклонники ещё надеются, что автор книжной серии Джордж Мартин придёт и всё исправит.

Однако в Интернете досталось и ему. Впрочем, вполне заслуженно — последние два тома автор не может закончить уже больше пяти лет. Ведь даже самый неторопливый персонаж сериала "Игра престолов" смог написать эту сагу.