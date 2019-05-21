Полыхнуло, как у дракона. Лучшие мемы про финал "Игры престолов"

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Полыхнуло, как у дракона. Лучшие мемы про финал "Игры престолов"

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Фото: © HBO

ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕРЫ!!!

Главный сериал поколения завершился. Но финал "Игры престолов" вызвал в Сети такую ярость, что сгорела бы не одна Королевская Гавань. У фанатов бомбит — и вполне заслуженно. Многие пеняют сценаристам сериала нелогичность повествования, картонность персонажей и десятки слитых, как бы помягче сказать, в никуда сюжетных линий. Герои предыдущих семи сезонов, создатели "Игры престолов" Дэвид Беньофф и Дэн Вайс моментально стали врагами общества. Мы собрали для вас самые острые мемы на тему последнего эпизода.

<p>Фото © Скриншот из twitter/hartlieb</p>

Конечно, главное, что не понравилось фанатам, — это схематичность персонажей. Словно сценаристы устали и решили закончить всё побыстрее.

<p>Фото © Скриншот из twitter/ousbg92</p>

Разочаровало и отсутствие ответов на многие вопросы, которые были подняты в сериале. Например: "кто такой король Ночи?"

<p>Ходор: &#34;Я держал дверь ради этого?&#34;. Фото © Скриншот из сериала &#34;Игра Престолов&#34;</p>

В целом фанаты хотели получить феерию, а увидели обычный финал. Неожиданного сюжетного твиста, которыми прославился сериал, не случилось.

<p>Дэвид Беньофф и Дэн Вайс: &#34;Мы хотели шокировать фанатов&#34;, &#34;Но прикончили шоу&#34;. Фото © Скриншот из twitter/unikah</p>

В произошедшем фанаты винят исключительно шоу-раннеров и требуют переснять сериал. Вряд ли это произойдёт, но петиция с требованием адекватного завершения собрала более миллиона подписей.

<p>Фото © Кадр из мультфильма, pikabu</p>

Основательно зрители отшутились и по основным поворотам сюжета. По поводу смерти Дейенерис.

<p>Фото © Скриншот из twitter/moshnek</p>

О драконе, который расплавил Железный Трон, но не тронул Джона Сноу.

<p>Объяснение: &#34;Как, по мнению Дрогона, умерла его мать&#34;. Джон Сноу: &#34;Дэни! Нет&#34;. Фото © Скриншот из twitter/guidedbyguff</p>

Не осталась без шутки и ссылка Джона Сноу за стену. Многие так и не поняли, что делать в "Ночном дозоре" после того, как белые ходоки побеждены.

<p>&#34;Мои попытки понять, для чего нужен &#34;Ночной дозор&#34; сейчас&#34;. Фото © Скриншот из twitter/Bhand_Engineer</p>

Впрочем, в Сети быстро придумали для Джона правдоподобную миссию на будущее.

<p>Фото © Скриншот из twitter/Мистер Пафос</p>

И даже поиронизировали над личной жизнью персонажа.

<p>Фото © Скриншот из twitter/alexlyss</p>

Закончив с Джоном, фанаты переключились на историю с Браном. В частности, поклонников смутило то, почему его выбрали на царство.

<p>Тирион: &#34;Чья история лучше, чем у Брана?&#34;. Фото © Скриншот из instagram/szjudi67</p>

Фанаты приплели к сериалу и русские народные поговорки.

<p>Фото © Скриншот из twitter/ssashamustdie</p>

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И даже актуальные политические события на Украине.

<p>Фото © Скриншот из twitter/gn0me</p>

Арью, которая отправилась на запад за море, тут же записали в трэвел-блогеры и нашли исторические параллели.

<p>&#34;Девочка — это Христофор Колумб&#34;. Фото © Скриншот из twitter/oniriainsomni</p>

Однако более злобные зрители быстро нашли логичное объяснение для открытия Америки в мире Вестероса.

<p>&#34;Она отправилась в Америку, чтобы добавить в свой список два новых имени — Дэвид Беньофф и Дэн Вайс&#34;. Фото © Скриншот из twitter/BoxerZy</p>

Но общего разочарования на фоне шуточек скрыть не удалось.

<p>Фото © Скриншот из twitter/Naitti2</p>

В пылу спора поклонники нашли объяснение провальному финалу.

<p>&#34;Игра престолов — (красное) сценарий с Джорджем Мартиным, (синее) сценарий без Джорджа Мартина&#34;. Фото © Скриншот из twitter/wselennayaa</p>

Злые поклонники ещё надеются, что автор книжной серии Джордж Мартин придёт и всё исправит.

<p>Фото © Скриншот из twitter/rickrickrick25</p>

Однако в Интернете досталось и ему. Впрочем, вполне заслуженно — последние два тома автор не может закончить уже больше пяти лет. Ведь даже самый неторопливый персонаж сериала "Игра престолов" смог написать эту сагу.

<p>Фото © Скриншот из twitter/antea_74</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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