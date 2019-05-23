Валар моргулис! Сколько персонажей убили в "Игре престолов" и кто — больше всех

Если вы уже давно устали считать, сколько персонажей полегло в популярной саге, то не волнуйтесь — нашлись те, кто сделал это за вас.

Облегчило участь заядлым фанатам американское издание The Washington Post. Оно подсчитало, что всего за восемь сезонов сериала погибло 6887 персонажей. Включая людей, животных и восставших из мёртвых с помощью магии — вихтов. Данные газета разместила на своём сайте, снабдив увлекательной инфографикой.

Больше всего убийств пришлось на последний сезон, в котором показали 4548 смертей. А начиналось всё не так страшно — в первом сезоне на экране оказалось всего 59 погибших.

По количеству совершённых убийств за все серии сериала лидирует дракон Дрогон: из-за него погибло 1426 персонажей. Второе место почётно занимает Арья Старк с 1278 трупами. На третьем месте тоже оказался дракон — Рейгаль отнял жизнь у 273 существ.