Валар моргулис! Сколько персонажей убили в "Игре престолов" и кто — больше всех

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Валар моргулис! Сколько персонажей убили в "Игре престолов" и кто — больше всех

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Кадр со съёмок сериала: Instagram/maisie_williams

Если вы уже давно устали считать, сколько персонажей полегло в популярной саге, то не волнуйтесь — нашлись те, кто сделал это за вас.

Облегчило участь заядлым фанатам американское издание The Washington Post. Оно подсчитало, что всего за восемь сезонов сериала погибло 6887 персонажей. Включая людей, животных и восставших из мёртвых с помощью магии — вихтов. Данные газета разместила на своём сайте, снабдив увлекательной инфографикой.

<p>Кадр со съёмок сериала: Instagram/<a href="http://instagram.com/maisie_williams" target="_blank">maisie_williams</a></p>

Больше всего убийств пришлось на последний сезон, в котором показали 4548 смертей. А начиналось всё не так страшно — в первом сезоне на экране оказалось всего 59 погибших.

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gameofthronesnotofficial/" target="_blank"><strong>gameofthronesnotofficial</strong></a></p>

По количеству совершённых убийств за все серии сериала лидирует дракон Дрогон: из-за него погибло 1426 персонажей. Второе место почётно занимает Арья Старк с 1278 трупами. На третьем месте тоже оказался дракон — Рейгаль отнял жизнь у 273 существ.

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