Назван самый преданный персонаж "Игры престолов", которого никто не замечал

И нет, это не Арья Старк. Благодаря недавно вышедшему документальному фильму о создании сериала поклонники экранизации Джорджа Мартина смогли определить, кто же был непоколебим до самого конца.

После всех дворцовых тайн и переворотов, предательств и заговоров не ожидаешь встретить в сериале по-настоящему верного героя. Но он был найден! Правда, имени ему создатели "Игры престолов" не дали, зато известно, что его сыграл 44-летний актёр из Северной Ирландии Эндрю Макклей, пишет The Daily Dot.

Персонаж Эндрю успел принять участие почти во всех крупных битвах Вестероса: битве бастардов, сражении за Винтерфелл против Короля ночи и других. Он с самого начала боролся на стороне северян и одним из первых признал Джона Сноу как короля Севера. В документальном фильме Эндрю протянул свою куртку Киту Харрингтону (Джону Сноу) и заявил, что всегда очень любил и уважал его персонажа.

После такого миллионы пользователей "Твиттера" поспешили отдать свои сердечки простому актёру из массовки и устроили ему настоящий трибьют в соцсети. Ленты заполонили коллажи с персонажем Эндрю и слова благодарности за его преданность.

Знакомые лица: 7 актёров, сыгравших и в "Гарри Поттере", и в "Игре престолов"