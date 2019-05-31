Появились первые фото Кита Харингтона из клиники, куда он попал из-за алкоголя

На днях стало известно, что 32-летний актёр обратился в клинику из-за постоянного стресса, переутомления и проблем с алкоголем. И вот папарацци удалось снять Харингтона во время лечения, и стоит сказать, что выглядит он не очень-то свежим.

Как стало известно, популярный актёр сейчас находится в клинике в Коннектикуте, один месяц лечения в которой обходится в 120 тыс. долларов (7,8 млн рублей). Исполнитель роли Джона Сноу сам признался, что перестал справляться с давлением общественности ещё с пятого сезона сериала, но всячески старался держаться, пишет Daily Mail.

В этом решении Харингтона поддержали его друзья и близкие, в том числе 32-летняя жена актёра Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль одичалой Игритт. Девушка сообщила, что сейчас Киту нужно просто отдохнуть от всего, разобраться в себе и в том, как дальше жить с внезапно свалившейся на него славой. И клиника Prive-Swiss подходит для этого как нельзя лучше.

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Все проблемы у актёра начались после смерти Джона Сноу и последующего воскрешения. Харингтон признался, что был не рад такому внезапному смещению фокуса сериала на его персонаж. Люди начали уделять ему пристальное внимание и всюду следовать за ним, что пугало его и приносило дискомфорт.

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