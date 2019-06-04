Папарацци сняли, как жена Кита Харингтона веселится с друзьями, пока он лечится

32-летнюю Роуз Лесли заметили на музыкальном фестивале All Points East в Лондоне, Англия.

Каждый по-своему приходит в себя после финала "Игры престолов". Исполнитель роли Джона Сноу даже угодил в лечебницу, где борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом. А его жена и партнёрша по саге тем временем отправилась на музыкальный фестиваль, пишет Daily Mail.

Видимо, пытаясь отвлечься от грустных мыслей, Роуз Лесли решила отдохнуть с друзьями. А папарацци засняли, как она над чем-то весело смеётся во время разговора. Что в целом может показаться странным.

Со свадьбы Харингтона и Роуз, которая сыграла в сериале одичалую девушку Игритт, прошёл год. Но пару связывает долгая любовная история, за время которой появлялись слухи о расставании и измене. Тем не менее ещё недавно источники отмечали, что в трудную минуту Роуз оказывает супругу сильную поддержку.

Его жена Роуз очень поддерживает его. Все близкие очень хотели, чтобы он отдохнул. Сейчас ему просто нужны тишина и покой — Источник

Появилось видео с Китом Харингтоном, когда он узнал финал "Игры престолов"