Актёр "Игры престолов" отказался сниматься в фильмах, где его снова убивают

Его обезглавили в "Игре престолов", нашпиговали стрелами во "Властелине колец", разорвало на части в "Чёрной смерти" — и это лишь несколько примеров из двадцати трёх киношных смертей в карьере английского актёра Шона Бина.

Актёр, известный ролью Неда Старка в сериале "Игра престолов", после 35 лет в профессии принял смелое решение. Он так устал погибать на экране, что впредь отказывается от съёмок в фильмах, в которых его герой умирает.

Раньше Бина вполне устраивала судьба его героев. До тех пор, пока он не принял участие в съёмках "Игры престолов". В то время как его малоизвестные коллеги по цеху вместе с сериалом становились невероятно популярными, Шон смотрел на это из дома, ведь его героя убили ещё в первом сезоне.

Я читал книги, и они намекали: "Ты умрёшь в этом сезоне, но это ближе к концу", и я такой: "Да, да, довольно справедливо Шон Бин

Мне было просто необходимо закончить с этим и начать выживать, иначе... это было бы уже слишком предсказуемо. Они знают, мой персонаж умрёт просто потому, что его играю я — Шон Бин

Тенденция смертности персонажей Шона даже спровоцировала кампанию в социальных сетях "Не убивайте Шона Бина" в 2014 году, сообщает The Sun. Но справедливо будет отметить, что казнь Неда Старка в "Игре престолов" была последней смертью Бина на экране.

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