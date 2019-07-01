Заложники фортуны. Как жила Россия до запрета азартных игр
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Игорная лихорадка
Страна напоминала одну большую игровую зону. Просадить свои деньги можно было на каждом углу. Казино открывали в зданиях бывших ДК и кинотеатрах. Игорные автоматы устанавливали в павильонах спальных районов так плотно, что они были в каждом квартале.
Как правило, их ставили впритык к пивным ларькам, чтобы работяги могли в свой выходной выпить и проиграть часть получки. На автозаправках и в магазинах продуктов почти всегда был уголок, где располагались "столбики" — самые простые азартные игровые автоматы.
Владельцы казино и игровых залов манипулировали людскими слабостями, заманивая посетителей бесплатной едой и напитками. Часто в казино устраивали концерты звёзд — всё, чтобы привлечь аудиторию.
Разрушенные судьбы
Проиграл зарплату в игровых автоматах — одна из самых популярных причин, по которой рушились семьи и человеческие судьбы. Зашёл с друзьями, потратил несколько купюр, выиграл — и затянуло.
Главной мишенью игровой индустрии были рабочие и служащие с небольшой, средней получкой — игра превращалась в зависимость, а их близкие не знали, куда обращаться. Полиция по закону не могла запретить посещать игорные клубы — там не нарушали закона, за руку никого не тянули.
И даже в больницу игроголика сдать было нельзя. Игромания не считалась поводом для госпитализации. Нередки были и случаи, когда проигрывали машины, квартиры, бизнес и кончали с собой.
Преступный Клондайк
Игровые клубы стали главными поставщиками криминальных новостей. Драки, грабежи, ограбления регулярно происходили там.
Проигравшийся бюджетник решил свести счёты с жизнью. Победителя обчистили на выходе из игорного клуба. Расстроенная проигрышем пьяная компания устроила дебош. Эти и другие заголовки перестали удивлять.
И бандиты, что собирались в закрытых киосках с мигающими надписями, всё чаще были не однорукими автоматами, а обычными преступниками.
В крупных казино и ставки, и прибыль были другие. Игровые империи стали удобными местами и для отмывания денег, и для обитания организованной преступности.
Конечно, запрет игорных заведений российские бизнесмены от фортуны восприняли в штыки. В качестве аргументов приводились и налоговые потери, и сокращение рабочих мест. Про исчезнувшие деньги и разрушенные судьбы никто не вспоминал — все же играли добровольно.
Игра продолжается
В России сейчас существует шесть игорных зон. Но дела их идут не блестяще. Крымская игорная зона — только в процессе запуска. А зона "Азов-сити" — в процессе ликвидации. Так себе дела идут и у двух других игорных агломераций — "Сибирская монета" на Алтае и "Янтарная" в Калининградской области.
Остаётся большая надежда на сотрудничество с японскими и корейскими инвесторами и игровой зоной "Приморье" на Дальнем Востоке. В полную силу сейчас работает только несколько казино в Красной Поляне в Сочи.
Ну и не стоит забывать про подпольные игровые клубы. Игорный бизнес продолжает существовать вне закона. Или в Интернете. Так, онлайн-казино остаются крупнейшими рекламодателями, напоминая о себе почти во всех пиратских фильмах. Поэтому говорить, что игорная болезнь в России побеждена полностью, не стоит. Скорее, проблема перестала быть на виду.
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