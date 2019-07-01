Заложники фортуны. Как жила Россия до запрета азартных игр

1 июля 2009 года все игорные заведения в России стали вне закона. Исключение предоставили лишь тем казино, что расположились в игорных зонах. Мы вспомнили, что происходило в стране до этого запрета.

Игорная лихорадка

Страна напоминала одну большую игровую зону. Просадить свои деньги можно было на каждом углу. Казино открывали в зданиях бывших ДК и кинотеатрах. Игорные автоматы устанавливали в павильонах спальных районов так плотно, что они были в каждом квартале.

Как правило, их ставили впритык к пивным ларькам, чтобы работяги могли в свой выходной выпить и проиграть часть получки. На автозаправках и в магазинах продуктов почти всегда был уголок, где располагались "столбики" — самые простые азартные игровые автоматы.

Владельцы казино и игровых залов манипулировали людскими слабостями, заманивая посетителей бесплатной едой и напитками. Часто в казино устраивали концерты звёзд — всё, чтобы привлечь аудиторию.

Разрушенные судьбы

Проиграл зарплату в игровых автоматах — одна из самых популярных причин, по которой рушились семьи и человеческие судьбы. Зашёл с друзьями, потратил несколько купюр, выиграл — и затянуло.

Главной мишенью игровой индустрии были рабочие и служащие с небольшой, средней получкой — игра превращалась в зависимость, а их близкие не знали, куда обращаться. Полиция по закону не могла запретить посещать игорные клубы — там не нарушали закона, за руку никого не тянули.

И даже в больницу игроголика сдать было нельзя. Игромания не считалась поводом для госпитализации. Нередки были и случаи, когда проигрывали машины, квартиры, бизнес и кончали с собой.

Преступный Клондайк

Игровые клубы стали главными поставщиками криминальных новостей. Драки, грабежи, ограбления регулярно происходили там.

Проигравшийся бюджетник решил свести счёты с жизнью. Победителя обчистили на выходе из игорного клуба. Расстроенная проигрышем пьяная компания устроила дебош. Эти и другие заголовки перестали удивлять.

И бандиты, что собирались в закрытых киосках с мигающими надписями, всё чаще были не однорукими автоматами, а обычными преступниками.

В крупных казино и ставки, и прибыль были другие. Игровые империи стали удобными местами и для отмывания денег, и для обитания организованной преступности.

Конечно, запрет игорных заведений российские бизнесмены от фортуны восприняли в штыки. В качестве аргументов приводились и налоговые потери, и сокращение рабочих мест. Про исчезнувшие деньги и разрушенные судьбы никто не вспоминал — все же играли добровольно.

Игра продолжается

В России сейчас существует шесть игорных зон. Но дела их идут не блестяще. Крымская игорная зона — только в процессе запуска. А зона "Азов-сити" — в процессе ликвидации. Так себе дела идут и у двух других игорных агломераций — "Сибирская монета" на Алтае и "Янтарная" в Калининградской области.

Остаётся большая надежда на сотрудничество с японскими и корейскими инвесторами и игровой зоной "Приморье" на Дальнем Востоке. В полную силу сейчас работает только несколько казино в Красной Поляне в Сочи.

Ну и не стоит забывать про подпольные игровые клубы. Игорный бизнес продолжает существовать вне закона. Или в Интернете. Так, онлайн-казино остаются крупнейшими рекламодателями, напоминая о себе почти во всех пиратских фильмах. Поэтому говорить, что игорная болезнь в России побеждена полностью, не стоит. Скорее, проблема перестала быть на виду.