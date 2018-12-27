История игрушек. Чем украшали ёлку в прошлом веке?

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История игрушек. Чем украшали ёлку в прошлом веке?

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Около 700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Звёзды, космонавты, ангелы — у каждого периода истории страны были свои игрушки. Расскажем на карточках.

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА

Отмечать Новый год начали в 1935 году. Раньше ёлку украшали на Рождество. Вешали овощи и фрукты. Первые игрушки — фрукты из ваты

Фото: © L!FE

1930-Е ГОДЫ

Игрушечные животные впервые появились на советской ёлке в 1932 году. Когда на киноэкраны вышел суперхит — фильм "Цирк"

1940-Е ГОДЫ

Военные годы были тяжёлым временем. Но заводы выпускали игрушки, например, как этот велосипед — сделанный из остатков проволоки

1950-Е ГОДЫ

Популярны картонные игрушки. Трафареты печатали во всех советских журналах. Их вырезали и украшали как блёстками битым стеклом

НАЧАЛО 1960-Х

в 1961 году Юрий Гагарин первым полетел в космос — и все ёлки СССР украсили стеклянные космонавты и ракеты

КОНЕЦ 1960-Х

Никиту Хрущёва уже сняли с поста генсека, а кукуруза — царица полей — по-прежнему висела на новогодней ёлке, в память о нём

1970-Е ГОДЫ

Главное место на ёлке занимают элементы повседневной жизни СССР: милиционеры, самолётики или вот светофор

1980-Е ГОДЫ

В СССР налаживают массовый выпуск одинаковых фигурок. Кажется, что украшения потеряли индивидуальность. Раньше их делали вручную

1990-Е ГОДЫ

Рынок наводнили китайские украшения. Но многие хранят дома старые советские украшения. Как память о детстве и празднике

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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