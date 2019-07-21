Игрушечная политика. Как выглядят Трамп, Путин и другие лидеры на "Алиэкспрессе"

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Фото © AP Photo / Richard Shiro

Подарить президента — такой сувенир точно не забудется. В России всё популярнее становятся магнитики или футболки с Владимиром Путиным. Но в Китае пошли дальше: они выпускают сувениры почти со всеми лидерами. Одних выпускают в виде фигурок, другим же досталось место лишь на туалетной бумаге.

Владимир Путин отлит из металла, руки поднимаются, пиджак снимается. Флаг идёт в наборе

Дональд Трамп — единственный мировой лидер, представленный на туалетной бумаге с пометкой "хумор"

Терезы Мэй нет, а вот фигурка королевы Великобритании Елизаветы II есть в таком аниме-исполнении с собачкой

Владимиру Зеленскому досталось место на чехле телефона. Больше за президентскую роль в сериале, чем за роль реального президента

Эмманюэлем Макроном может стать каждый. Если не пожалеет 58 тысяч рублей за эту маску из латекса

Ни одного изображения Си Цзиньпина на "Али" не найти. Ни фигурок, ни футболок. Максимум — книга про него

Ким Чен Ыну тоже не сделали сувенира. Есть лишь копия медали с американо-корейского саммита. И то он там вместе с Трампом

Любители экзотики найдут крафтовый плакат с Башаром Асадом. Президент Сирии показывает с него средний палец. Кому? Загадка

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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