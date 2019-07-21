Игрушечная политика. Как выглядят Трамп, Путин и другие лидеры на "Алиэкспрессе"

Владимир Путин отлит из металла, руки поднимаются, пиджак снимается. Флаг идёт в наборе
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Дональд Трамп — единственный мировой лидер, представленный на туалетной бумаге с пометкой "хумор"
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Терезы Мэй нет, а вот фигурка королевы Великобритании Елизаветы II есть в таком аниме-исполнении с собачкой
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Владимиру Зеленскому досталось место на чехле телефона. Больше за президентскую роль в сериале, чем за роль реального президента
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Эмманюэлем Макроном может стать каждый. Если не пожалеет 58 тысяч рублей за эту маску из латекса
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Ни одного изображения Си Цзиньпина на "Али" не найти. Ни фигурок, ни футболок. Максимум — книга про него
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Ким Чен Ыну тоже не сделали сувенира. Есть лишь копия медали с американо-корейского саммита. И то он там вместе с Трампом
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Любители экзотики найдут крафтовый плакат с Башаром Асадом. Президент Сирии показывает с него средний палец. Кому? Загадка
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