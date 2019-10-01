Маме вернули пропавшую игрушку сына спустя 10 лет, как он умер от болезни сердца

У трёхлетнего Такера очень рано обнаружили проблемы со здоровьем. Он успел перенести сердечный приступ и операцию на сердце. Но мальчик смело встречал все невзгоды вместе со своим любимым Элмо, героем "Улицы Сезам", которого всюду носил с собой.

Чтобы поднять настроение сыну, мама Такера — Кэнди — заказала ему в местной студии фотосессию с Мэлмо (так малыш называл свою игрушку). После неё, прийдя домой, Кэнди с ужасом обнаружила, что игрушка пропала. Женщина обыскала всё в округе и позвонила в фотостудию, но и там Мэлмо не нашли. Это случилось в 2007 году, и спустя два года Такер умер, пишет People.

В честь 10-летней годовщины смерти сына Кэнди опубликовала снимок с той самой фотосессии, рассказав про пропажу игрушки. И сразу же её знакомая Меган написала, что она работала в той студии и примерно в то же время обнаружила Мэлмо! Она не смогла найти владельца и забрала плюшика себе, чтобы потом, в другой студии, веселить детишек во время съёмки.

Узнав, что что теперь, пусть и с опозданием, она может вернуть игрушку законному владельцу, Меган отдала Мэлмо Кэнди, завершив таким образом его путь домой. И по счастливому стечению обстоятельств пропажа нашлась ровно за день до 14-летия Такера. Этой трогательной историей Кэнди поделилась в своём фейсбуке, и та нашла широкий отклик в сердцах пользователей соцсети.

Когда я снова увидела Мэлмо, то не могла перестать улыбаться. Как будто частичка моего сына вернулась ко мне. Игрушка помогла мне сконцентрироваться на его жизни, а не смерти Кэнди Скарбро

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