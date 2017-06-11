Ролик Мэддисона вновь попал в список экстремистских материалов

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Ролик Мэддисона вновь попал в список экстремистских материалов

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Уже второй ролик популярного видеоблогера попал в Федеральный список экстремистских материалов. Согласно сайту Министерства юстиции, видео было включено в список по решению Заводского районного суда города Грозного.

   

Автор:
Александр Крушин
АК
Александр Крушин
Руководитель игрового направления L!FE
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