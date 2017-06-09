Payday 2 стала временно бесплатной в Steam

Читайте также

Payday 2 стала временно бесплатной в Steam

1208

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики планируют подарить всем желающим пять миллионов копий популярного кооперативного шутера.

Студия Overkill Software объявила о раздаче пяти миллионов бесплатных копий Payday 2. Получить бесплатную версию игры можно в сервисе Steam.

В Steam началась раздача пяти миллионов копий Payday 2

Раздача продлится до 21 июня, однако разработчики могут завершить её раньше, если пять миллионов копий игр разберут до этого срока.

Напомним, в скором времени выйдет издание Payday 2: Ultimate Edition, в которое войдут все дополнения. Также игроки получат бесплатно версию игры для шлемов виртуальной реальности.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!