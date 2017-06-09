Авторы Hitman отказались от эпизодической модели

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Авторы Hitman отказались от эпизодической модели

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Фото © Flickr/Niranjan

В ближайшее время можно будет приобрести только полную версию игры про наёмного убийцу.

Студия Io-Interactive объявила об отказе использования эпизодической модели распространения первого сезона игры Hitman. В скором времени уже нельзя будет приобрести "Начальный набор", включающий миссии "Пролог" и "Париж".

Hitman более не будет распространяться отдельными эпизодами

Разработчики заявили, что в дальнейшем пользователи смогут приобрести только единый комплект Hitman со всеми заданиями.

Представители Io-Interactive добавили, что хотели отказаться от эпизодической модели распространения ещё в марте, однако издатель Square Enix придерживался других идей.

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