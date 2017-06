Авторы Wolfenstein анонсировали вторую часть игры

Wolfenstein 2: The New Colossus — новый шутер, в котором борьба ведётся с немецкими захватчиками.

Издатель Betheseda и студия MachineGames в рамках игровой выставки E3 2017 анонсировали Wolfenstein 2: The New Colossus. Вместе с этим нам показали дебютный трейлер игры.

Wolfenstein 2: The New Colossus — долгожданное продолжение одного из лучших шутеров последнего времени. Действие второй части разворачивается в США: главному герою предстоит познакомиться с американским сопротивлением и противостоять немецким захватчикам.

Выход Wolfenstein 2: The New Colossus запланирован на 27 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.