Авторы Wolfenstein анонсировали вторую часть игры

Издатель Betheseda и студия MachineGames в рамках игровой выставки E3 2017 анонсировали Wolfenstein 2: The New Colossus. Вместе с этим нам показали дебютный трейлер игры.
Wolfenstein 2: The New Colossus — долгожданное продолжение одного из лучших шутеров последнего времени. Действие второй части разворачивается в США: главному герою предстоит познакомиться с американским сопротивлением и противостоять немецким захватчикам.
На E3 2017 состоялся официальный анонс Wolfenstein 2: The New Colossus
Выход Wolfenstein 2: The New Colossus запланирован на 27 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
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