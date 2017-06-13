Bethesda анонсировала хоррор The Evil Within 2

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Bethesda анонсировала хоррор The Evil Within 2

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Скриншот видео Bethesda Softworks

Компания Bethesda Softworks анонсировала хоррор The Evil Within 2 в рамках выставки E3 2017.

Действие The Evil Within 2 развернётся спустя три года после финала оригинальной игры. Будет продолжена история Себастьяна, который на этот раз будет искать способ спасти свою дочь.

О существовании игры стало известно ещё в марте, когда были найдены объявления о вакансиях команды разработчиков в японской рекламе. Предзаказ The Evil Within 2 также был замечен на странице онлайн-магазинов незадолго до официального анонса.

Bethesda анонсировала хоррор The Evil Within 2

The Evil Within 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One в пятницу, 13 октября 2017 года.

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