Sony объявила время и место проведения выставки PlayStation Experience

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Sony объявила время и место проведения выставки PlayStation Experience

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Участие в мероприятии примут разработчики ААА-проектов и небольшие независимые студии, выпускающие инди-игры.

Ежегодная выставка PlayStation Experience 2017, на которой компания Sony представит готовящиеся к выходу компьютерные игры, состоится 9 и 10 декабря в Анахайме, штат Калифорния.

Первое мероприятие PSX состоялось в декабре 2014 года и теперь по праву считается одним из самых значимых и ожидаемых событий в индустрии компьютерных игр.

Как и в предыдущие годы, участие в нём примут разработчики ААА-проектов и небольшие независимые студии, выпускающие инди-игры. Посетить выставку сможет любой желающий, однако информация о ценах на билеты появится чуть позже.

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