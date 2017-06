Анонсировано продолжение платформера Ori and the Blind Forest

Microsoft анонсировала продолжение платформера Ori and the Blind Forest, получившее название Ori and the Will of the Wisps.

Ori and the Will of the Wisps была представлена в рамках презентации Microsoft на игровой выставке E3 2017. Игра продолжит историю существа Ори, которому предстоит вновь спасать свои земли от надвигающейся тьмы. Анонсирован платформер Ori and the Will of the Wisps Фото © Flickr/Sergey Ori and the Will of the Wisps выйдет на Xbox One и Windows 10. Дата релиза не уточняется.