Анонсирован приквел Life is Strange

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Анонсирован приквел Life is Strange

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Скриншот видео Life Is Strange

Компания Square Enix анонсировала игровой мини-сериал Life is Strange: Before the Storm.

Life is Strange: Before the Storm расскажет историю Хлои, подруги главной героини оригинальной игры. Действие будет разворачиваться за несколько лет до событий оригинала: в Before the Storm Хлое всего 16 лет.

Разработкой занимается студия Deck Nine, никак не связанная с командой, создавшей оригинальную Life is Strange.

Анонсирован игровой мини-сериал Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm будет разделена на три части. Первый эпизод станет доступен уже 29 августа этого года.

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