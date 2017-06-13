Shadow of the Colossus получит обновлённую версию

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Shadow of the Colossus получит обновлённую версию

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Фото © Wikimedia Commons

Компания Sony анонсировала полностью обновлённую версию классической игры Shadow of the Colossus.

Разработкой обновлённой Shadow of the Colossus занимается студия Bluepoint Games, ранее выпустившая в том числе переиздания Gravity Rush и трилогии игр Uncharted.

Shadow of the Colossus рассказывает историю юноши Вандера, который ищет по всему миру способ воскресить любимую девушку. Игра, впервые вышедшая на PS2 в 2005 году, является признанной классикой. Ранее её уже перевыпускали на консоль PS3, но без значительных графических изменений.

Анонсирован ремейк Shadow of the Colossus

Обновлённая Shadow of the Colossus выйдет на PS4 в 2018 году.

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