Элайджа Вуд работает над проектом в виртуальной реальности

Популярный актёр теперь занимается разработкой игры для виртуальной реальности — Transference.

Во время пресс-конференции компании Ubisoft на выставке E3 2017 был представлен новый проект. Transference — это новая игра для виртуальной реальности, в создании которой принимает участие актёр Элайджа Вуд.

За разработку проекта отвечает студия SpectreVision. Сама же игра представляет собой психологический триллер. Разработчики хотят стереть грань между играми и фильмами.

Transference — игра, над которой работает актёр Элайджа Вуд Скриншот © L!FE

Выход Transference запланирован на весну 2018 года.