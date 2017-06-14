Братья Руссо снимут сериал по видеоигре Little Nightmares

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Братья Руссо снимут сериал по видеоигре Little Nightmares

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Фото © Wikimedia Commons

Платформенная головоломка удостоилась чести стать сериалом. Проект находится на ранней стадии.

Братья Джо и Энтони Руссо, ответственные за фильмы "Первый мститель: Другая война" и "Первый мститель: Противостояние", снимут телевизионный сериал по мотивам игры Little Nightmares.

Игра Little Nightmares получит экранизацию от братьев Руссо

Помогать им будет режиссёр Генри Селик, его вы знаете по мультфильмам "Кошмар перед Рождеством" и "Коралина в Стране кошмаров". Братья Руссо будут продюсировать и снимать сериал под руководством компании DJ2 Entertainment — она отвечает за экранизации игр Sonic the Hedgehog и Life Is Strange.

Напомним, главная героиня игры Little Nightmares — девочка по имени Шесть. Она оказалась в ловушке на корабле "Чрево". Девочка пытается сбежать из ужасного места и всё время на своём пути сталкивается с кошмарными местными жителями.

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