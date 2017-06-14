Valve официально запустила платформу Steam Direct

Новый сервис создателей магазина цифровой дистрибуции начал функционировать 13 июня.

Компания Valve официально объявила о запуске платформы Steam Direct. Она пришла на смену сервису Steam Greenlight — он позволял разработчикам выпускать игры, которым удавалось набирать определённое количество голосов сообщества.

Платформа Steam Direct официально начала свою работу Фото © Valve Corporation

Теперь разработчикам для публикации своего проекта в Steam Direct нужно будет подтвердить свою личность, а также заплатить 100 долларов.

Компания Valve планирует в ближайшее время улучшить платформу Steam Direct, а также проанализировать активность разработчиков.