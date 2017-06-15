Авторы God of War рассказали о процессе создания игры

Читайте также

Авторы God of War рассказали о процессе создания игры

2

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики не планируют кардинально менять уже знакомую фанатам формулу популярной игры.

Креативный директор компании SCE Santa Monica Studio Кори Барлог заявил: главный герой игры Кратос после событий третьей части решил, что перенёс слишком многое, и теперь ему нужно уйти как можно дальше от людей, чтобы обуздать своего внутреннего монстра. История будущей игры расскажет историю о том, как Кратосу не удалось добиться этого.

Создатели God of War придерживаются классической формулы серии

По словам разработчиков, сюжет новой части игры будет более драматичным. Авторы попытаются лучше раскрыть главного героя, который ранее практически не думал о своих поступках и их последствиях.

Выход новой God of War запланирован на начало 2018 года на консоли PlayStation 4.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!