Разработчики Destiny 2 не обещают поддержку разрешения 4K на Xbox One X

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Разработчики Destiny 2 не обещают поддержку разрешения 4K на Xbox One X

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Фото: © Flickr/BagoGames

Bungie уточнила, что онлайн-шутер Destiny 2 может не получить адаптацию для разрешения 4K на новой консоли от Microsoft.

Комьюнити-менеджер Destiny 2, известный как Deej, рассказал о планах команды разработчиков на консоль Xbox One X. По его словам, сейчас студия Bungie готова обещать поддержку разрешения 4K только на PS4 Pro, но не на новой консоли Microsoft.

Destiny 2 может не получить поддержку разрешения 4K на Xbox One X

Причиной этому послужила новизна устройство — разработчики просто ещё не изучили, на что способна Xbox One X и как им лучше использовать её мощь. Можно ожидать новостей на этот счёт в ближайшем будущем.

Microsoft представила Xbox One X как "самую мощную консоль в истории". Основной особенностью устройства является запуск игр в разрешении 4K. Xbox One X поддерживает все аксессуары и игры, выпущенные для Xbox One и Xbox One S.

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