Авторы Wolfenstein 2 рассказали о хронометраже игры

Подробностями о новом проекте студии MachineGames поделился Йенс Маттис — креативный директор игры.

Разработчики планируют показать в Wolfenstein 2: The New Colossus три часа кинематографичных видеороликов. В оригинальной игре сюжетные вставки занимали примерно такое же количество времени.

Стали известны подробности Wolfenstein 2: The New Colossus Фото © Wikimedia Commons

В озвучке игры принимали участие около ста актёров. Йенс Маттис остался доволен работой — это касается не только концепции, но и сюжета. Наличие большого количества актёров авторы обусловили ставкой на сюжет.

Выход Wolfenstein 2: The New Colossus запланирован на 27 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.