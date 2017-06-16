Легендарная Duke Nukem получит экранизацию

Директор компании Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что сейчас команда работает над киноадаптацией игры Duke Nukem. Исполнительный директор Gearbox Software был удивлён, сколько кинокомпаний обратились и захотели снять экранизацию по популярной игре.
По мотивам Duke Nukem выйдет фильм
Фото © Flickr/Kyle James
Вместе с этим разработчики работают над сценарием и общей стратегией фильма по Borderlands. В частности, Gearbox планирует создать собственную киновселенную, которая будет напоминать Marvel.
Напомним, первый фильм по Duke Nukem снимать начали ещё в 90-х годах. Права к Gearbox отошли в 2010 году.
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