Авторы серии Hitman стали независимой студией

Студия IO Interactive выпустила официальное сообщение, в котором рассказала о планах на будущее.

На сайте студии IO Interactive появилось сообщение, в котором говорится о текущем статусе команды. После завершения контракта с издателем Square Enix разработчики так и не были куплены другой компанией. Теперь IO Interactive будет независимой студией, но сохранит права на франшизу Hitman.

Студия IO Interactive сохранила права на серию Hitman Фото: © Flickr/l a n g g i

В сообщении говорится, что IO намерена сохранять свою независимость. Тем не менее команда открыта для предложений о сотрудничестве с издателями видеоигр и инвесторами.

По слухам, уже сейчас в IO Interactive на ранних стадиях разработки находится продолжение серии игр о наёмном убийце Hitman.