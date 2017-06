YouTube назвал десять самых популярных игр E3 2017

Большая часть видеоигр из этого списка издаётся американской компанией Electronic Arts.

Компания YouTube поделилась списком из десяти самых популярных игр с выставки E3 2017. Статистика учитывала все видео с упоминанием этих игр — официальные ролики, геймплей, реакции фанатов и остальные записи.

Стали известные самые популярные игры E3 2017 Кадр видео: EA Star Wars/youtube

Первое место заняла Star Wars Battlefront 2. Игру показали во время конференции Electronic Arts. На втором месте — Assassin’s Creed Origins от Ubisoft, на третьем — FIFA 18.

Четвёртое место заняла Call of Duty: WWII, пятое — God of War, шестое — Super Mario Odyssey, седьмое — Marvel’s Spider-Man, восьмое — Anthem, девятое — Need for Speed Payback, десятое место заняла Dragon Ball Fighter Z.