Blizzard намекнула на обновлённые версии Diablo 2 и Warcraft 3

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Blizzard намекнула на обновлённые версии Diablo 2 и Warcraft 3

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Кадр видео: youtube/Blizzard Entertainment

Известно об этом стало из объявления о поиске ведущего инженера по работе с игровым движком.

Компания Blizzard объявила о поисках человека, который позволит вернуть StarCraft, Warcraft 3 и Diablo 2 былую славу. Зарубежные журналисты предположили, что в скором времени разработчики анонсируют обновлённую версию Diablo и Warcraft.

Blizzard планирует вернуть былую славу Diablo 2 и Warcraft 3

Ранее Blizzard анонсировала улучшенную версию StarCraft. Выход StarCraft: Remastered запланирован на лето 2017 года.

Напомним, Diablo 2 вышла в 2000 году, а Warcraft 3 — 2002 году.

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