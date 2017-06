Все эксклюзивные игры 2018 года для PS4 выйдут в первой половине года

Президент Sony Interactive Entertainment America пообещал, что игроки получат новые проекты для PS4 уже скоро.

Президент Sony Interactive Entertainment America Шон Лейден ответил на критику фанатов после презентации компании на E3 2017. Зрители остались недовольны, что эксклюзивные игры для PS4 так и не получили более точную дату выхода, чем "2018 год".

Days Gone, God of War и другие эксклюзивы для для PS4 выйдут в первой половине 2018 года Фото: © Flickr/lucas paper

По словам Лейдена, беспокоиться на этот счёт не стоит. Все эксклюзивы, которые заявлены на 2018 год, выйдут в первой половине года. Среди этих игр — Spider-Man, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War и другие.

Шон также напомнил, что позади осталась половина 2017 года, а это значит, что большинство новых игр для PS4 будет доступно уже в ближайшие 12–13 месяцев. Более конкретные даты выхода можно ожидать на мероприятии PlayStation Experience в конце этого года.